Yerel seçimde kullanılacak oy pusulası

Yüksek Seçim Kurulu tarafından örnek oy pusulaları basına tanıtıldı.

TEK ZARF

Seçmenler 4 ayrı oy pusulasında adayını belirledikten sonra oy pusulalarını tek bir zarfta sandığa atacak. İlk kez bir yerel seçimde sandığa tek zarf atılacak. Belediye başkanlığı, meclis üyeliği, muhtarlık pusulaları aynı zarfa konulacak. Seçmenlerin tek zarf kullanmasında, pusulaların yanlış zarfa konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçmek amaçlandı.

İLK GÖRÜNTÜ ANKARA PUSULASINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait paylaşılan görüntülerde sırasıyla Saadet Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Demokratik Sol Parti yer alıyor.

Pusulada, Cumhur İttifakı kapsamında aday göstermeyen MHP yer almıyor.

ÇANKAYA İLÇESİNE AİT PUSULA

Ankara'nın Çankaya ilçesine ait pusulalar da paylaşıldı.

Çankaya Belediye Meclis Üyeliği için hazırlanan pusula da ise sırasıyla; Saadet Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Demokrat Parti ve Halkların Demokratik Partisi yer alıyor.