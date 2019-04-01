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Yerel seçimler dış basının gündeminde

Seçimin yankıları hâlâ devam ederken, süreci yakından takip eden yabancı basın organları, sandık sonuçlarını adeta sevinç çığlıklarıyla manşetlerine taşıdı.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 12:07..
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Türkiye yerel seçimlerinde sona gelindi. YSK’dan açıklanan net verilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de büyükşehir belediyeleri CHP’nin oldu.

Türkiye gündemini her daim yakından takip eden dünya basını, seçim sonuçlarını platformlarında paylaşmaktan geri kalmadı.

 

YUNANİSTAN – KATHIMERINI

Yunan gazete, Ankara ve İstanbul’u kazanan CHP’nin seçim sonucunu “Erdoğan Ankara'dan sonra Konstantinopolis'i de kaybetti” başlığıyla verdi.

Yerel seçimler dış basının gündeminde

 

YUNANİSTAN – EFSYN

CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanması, yine milliyetçi bir yaklaşımla duyurularak “Erdoğan Konstantinopolis'i kaybetti” bakış açısıyla kapağa taşındı.

Yerel seçimler dış basının gündeminde

 

İNGİLTERE – THE TELEGRAPH

CHP’nin bazı büyükşehir belediyelerini alması “Büyükşehirleri kaybeden Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilgiye uğradı” manşetiyle duyuruldu.

Yerel seçimler dış basının gündeminde

 

ABD – WALL STREET JOURNAL

“Erdoğan’ın partisi yerel seçimlerde hezimete uğradı” başlığı, seçim sonuçlarının ABD gazetesine yansıyan açısı oldu.

Yerel seçimler dış basının gündeminde

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Seçim sonuçlarını “Erdoğan’ın partisi yerel seçimlerde Ankara’yı kaybetti” başlığıyla veren gazete, Erdoğan 16 yıl sonra ilk defa sandıkta cezalandırılıyor yorumunda bulundu.

Yerel seçimler dış basının gündeminde

 

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Financial Times, seçimleri, “Erdoğan’ın partisi, İstanbul oylamasında geriye düştü” yorumuyla paylaştı.

Yerel seçimler dış basının gündeminde

 

İNGİLTERE – THE TIMES

“Oy verenler Erdoğan'ı cezalandırdı” başlığına manşette yer veren gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün seçim yenilgisi aldı. Yerel seçim sonuçlarıyla büyük şehirleri kaybeden parti aynı zamanda Erdoğan'ın popüleritesini de test etmiş oldu.” yorumunda bulundu.

Yerel seçimler dış basının gündeminde

ALMANYA – WELT

Alman gazetenin seçim başlığı “CHP İstanbul ve Ankara’yı aldı” oldu.

Yerel seçimler dış basının gündeminde

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