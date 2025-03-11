Bolu Belediyesi, yangın raporu için 1 milyon lira isteyecek

AA & Ensonhaber

Bolu Belediye Meclisi, Başkan Tanju Özcan’ın önderliğinde gerçekleştirilen Mart ayı ikinci oturumunda, 2025 gelir tarife cetvelinin İtfaiye Müdürlüğü ile ilgili kısmında bazı değişiklikler yapılmasına karar verdi.

Yapılan değişiklikle, belediye mücavir sahası dışında kalan işletmelerden talep edilen "İtfaiye Yangın Raporu" ücreti 1 milyon lira olarak belirlenirken, bu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

AK PARTİ'DEN İTİRAZ

AK Parti’li Meclis Üyesi Nadi Okur, rapor ücretinin 1 milyon lira olarak belirlenmesini haksız bulduğunu belirterek, 10 yatak kapasitesine sahip işletmeler ile daha büyük tesislerin aynı ücreti ödemesinin adil olmayacağını vurguladı.

TANJU ÖZCAN: "YASAL OLARAK BİR ENGEL YOK"

Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Bolu Belediyesinin yangın güvenliği belgesi verme konusunda tek yetkili kurum olmadığını dile getirerek, belediye sınırları içinde talep edilen hizmetlerin sağlanacağına dikkat çekti. Ancak mücavir saha dışında bir işletmenin açılış ruhsatının başka bir belediye tarafından verildiğine işaret eden Özcan, örnek olarak Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’i verdi. Özcan, otelin yangın raporunu istemesi durumunda bu raporu vermediklerini belirterek, şöyle devam etti:

Bu bölgelerde ruhsatı başka bir belediye vermişse, buradaki denetim yetkisi de onlara ait olur. Bizim belediyemizden rapor talep edilmesi doğru olmaz. Eğer işletmeler mücavir saha dışında yüksek ücret talep ettiğimizi düşünüyorlarsa, başka belediyelerden hizmet talep edebilirler. Yasal olarak bunun önünde bir engel yok.

Meclis toplantısında ayrıca, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sahipli hayvanlara hizmet verilmemesi ve Bolu Barosu’nun önerisi doğrultusunda bir "Kadın Danışma Merkezi" kurulması kararlaştırıldı.