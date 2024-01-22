Dr. Şadi Yazıcı: İmamoğlu’nun tiyatrosundan kurtulacağız Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a ve Tuzla'ya temel atmamak ve bitmeyen inceleme gezilerinden başka bir şey kazandırmadığını belirterek, "Bu tiyatrodan kurtulacağız" dedi.

ensonhaber.com

İBB Başkanı ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Tuzla’yı ziyaret etti.

Seçim çalışması kapsamında gerçekleştirilen ziyaretin ardından Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Türkiye’nin en çok kamu kaynağını kullanan İBB’ye 5 yıl boyunca birçok kez çağrılar yaptığını ifade ederek İmamoğlu’nun yapılmayan işin inceleme gezisini siyasi literatüre kazandırdığını söyledi.

Yazıcı, "Çoğu gitti azı kaldı. Sayın İmamoğlu’nun bu tiyatrosundan kurtulacağız. İnşallah Tuzla da İstanbul da muradına kavuşacak" dedi.

"İmamoğlu, 5 yılda Tuzla’da hiçbir projeyi tamamlayamadı"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı video mesajında, İmamoğlu’nun 5 yılda Tuzla’da hiçbir projeyi tamamlayamadığını iddia etti. Yazıcı, İmamoğlu’nun Tuzla’da yapması gereken işleri sıralayarak,

Türkiye’nin en çok kamu kaynağı kullanan belediyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yıllardır ‘Gelin başlamış, çoğu bitmiş olan işlerinizi bitirin’ demiştim. Sesimizi sağır sultanlar duydu, Sayın İmamoğlu duymadı. Temel Atmama Töreni’nin mucidi Başkan, Tuzla’da bugün 8 milyon 797 bin 302’nci inceleme gezisini yaptı.

dedi.

"Yapılmayan işin inceleme gezisi!"

Yazıcı, İmamoğlu’nun Tuzla’daki seçim gezisini ‘İnceleme Gezisi’ olarak ilan etmesini de eleştirerek, "Yapılmayan işin inceleme gezisini de siyasi literatürümüze kazandırmış oldular" ifadesini kullandı.

"Bu tiyatro bitecek, Tuzla muradına kavuşacak"

Yazıcı, video mesajının sonunda ise İmamoğlu’nun bu tiyatrosundan kurtulacaklarını ve Tuzla’nın muradına kavuşacağını söyledi. Yazıcı,

Neyse ki çoğu gitti, azı kaldı. Sayın İmamoğlu’nun tiyatrosundan kurtulacağız. İnşallah Tuzla da İstanbul da muradına kavuşacak. İstanbul da Tuzla da hak ettiği hizmeti alacak.

dedi.

"Sesimizi sağır sultanlar duydu, Sayın İmamoğlu duymadı"

Başkan Yazıcı, videolu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Özgür Özel CHP’sinin İstanbul Büyükşehir Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu, 22 Ocak bugün seçim çalışması için Tuzlamıza gelmiş ama görüşme fırsatımız olmadı. Buradan hoş geldiniz, güle güle diyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’daki işlerini, görev ve sorumluluklarını, 5 yıl boyunca çağrılar yaparak hatırlatmıştım: Kaynarca- Tuzla Metrosunu, önceki dönemde Tuzla Belediyesi ile İBB iş birliğinde başlayan Tuzla Yaşam Vadisi’ni Projesini, 2019’da yüzde 70’i bitmiş, 5 yılda bitirilemeyen Tuzla E-5 Yan yollarını; yüzde 90’ı bitmiş, yüzde 5’i 5 yılda bitirilemeyen Benim Köyüm Benim Çiftliğim projesini, Anadolu yakası trafiğine ilaç gibi gelecek Tuzla Hal projesini, söz verilen deniz seferlerini, arıtmadaki koku giderecek yakma tesisi, Kamil Abduş Gölü Rekreasyon projesini ve dahası. Türkiye’nin en çok kamu kaynağını kullanan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı’na ‘Zaten çoğu bitmiş olan işlerinizi gelin bitirin’ demiştim. Sesimizi sağır sultanlar duydu, Sayın İmamoğlu duymadı.

"Bitmeyen işin inceleme gezisini de siyasi literatüre kazandırdılar"

Yazıcı,

Temel Atmama Töreni’nin mucidi Başkan, Tuzla’da bugün 8 milyon 797 bin 302’nci inceleme gezisini yaptı. Bitmeyen işin inceleme gezisini de siyasi literatürümüze kazandırmış oldular, tebrikler. Neyse ki çoğu gitti, azı kaldı. Sayın İmamoğlu’nun tiyatrosundan kurtulacağız. İnşallah Tuzla da İstanbul da muradına kavuşacak. İstanbul da Tuzla da hak ettiği hizmeti alacak.

dedi.

"Vefa güzel şey, keşke hep gösterseydi"

Başkan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: