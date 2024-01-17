Fatma Şahin'den Gazianteplilere müjde! Metro için onay çıktı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi şehirde toplu taşımada yeni bir dönem başlatacak Gar – Düztepe – Hastane Sürücüsüz Metro Hattı Projesinin, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alındığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Gaziantep'in metro ağı genişliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 8082 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 15 Ocak 2024 tarihli ve 32430 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla, Gar – Düztepe – Hastane Sürücüsüz Metro Hattı, 2024 Yılı Yatırım Programı’nda yer aldı.

15 milyar liralık dev proje Cumhurbaşkanı'nın imzası ile 2024 yılı yatırım programına kabul edildi

Karar sonrası 15 milyar TL’lik dev yatırım için Gaziantep’in tüm planlamalarının hazır olduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bu karar bizim için çok hayati, çok kıymetli. 1 milyonluk Şahinbey’i, 900 binlik Şehitkamil’e bağlamış olacağız.” dedi.

Kentin kuzey- güney aksını birleştirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi’nin kesin projesi olarak onaylanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca yatırım programına sunulan metro hattının bütçesinin onaylanıp tamamlanmasıyla kentin kuzey – güney aksında, yer altından toplu ulaşım raylı sistemi ile çevreci, sürdürülebilir ve konforlu şekilde sağlanacak.

9 istasyonun yerleri belli oldu

Gaziantep bu proje ile; Gar İstasyonu’ndan başlayarak, Şehir Hastanesi’ne kadar ulaşımını hızlı, güvenli ve yeşil şehir şartlarına uygun standartlarda sağlayabilecek. Gaziantep metrosu, derinlikleri 22 ile 53 metreyi bulan 9 istasyonla 10,4 km boyunca şehir içi seyahatini yeniden düzenleyecek. Gaziantep Metrosu, Gar’dan başlayan, Millet Bahçesi, Dr. Ersin Arslan Hastanesi, Düztepe, Kahvelipınar, Yeşilvadi, Akkent Parkı, Akkent Merkez İstasyonları ile devam eden ve şehir hastanesi istasyonu ile son bulan bir güzergaha sahip olacak.

Şahin: Yatırım programına metronun alınması en büyük hayalimizdi gerçek oldu

Projenin yatırım planlamasına alınmasından sonra açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada proje için kurum olarak yıllarca mühendislik ve mimari alanda çalışıldığını aktararak, şunları söyledi:

Metro projemiz bizim için çok hayatiydi. Büyükşehirlerin en büyük meselesi ulaşım. İrileşmememiz, sağlıklı büyümemiz gerekiyor. Ulaşım yatırımları bu konuda önemli. Hafif raylı sistemler ve Gaziray yapıldı. Ama bu metrosuz olmazdı. 15 Ocak itibarıyla 2024 Yatırım Programı’na alındı.



Bu bizim için çok önemli ve hayatiydi. Gaziantep’i demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Yatırım programına metronun alınması en büyük hayalimizdi. Hayaldi gerçek oldu.

"En önemli ve zor kısmı geçtik"

Projenin Gaziray ve diğer ulaşım sistemlerine entegre çalışacağını konuşmasının devamında aktaran Başkan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: