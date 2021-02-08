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    Foça Belediyesi'nde en düşük ücret 7 bin 500 TL oldu

    Foça Belediyesi'nde en düşük ücret 7 bin 500 TL oldu

    Foça Belediyesi ile DİSK arasında yapılan görüşmelerin ardından imzalanan anlaşma kapsamında, maaşlara yüzde 20 oranında zam yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 16:26
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 16:48
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    CHP'li Foça Belediyesi ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

    EN DÜŞÜK MAAŞ

    Anlaşma kapsamında, belediye kadrosundaki işçilerin maaşlarına yüzde 20 oranında zam uygulandı ve en düşük maaş 7 bin 500 lira seviyesine geldi.

    İşçilerin yüzünü güldüren bu anlaşma, belediyenin geleceği konusunda endişelere neden oldu.

    En düşük ücretin 7 bin 500 lira olduğu belediyede, maaşların uzun süre böyle nasıl ödeneceği merak konusu.

    "ÇOK İYİ BİR ZAM OLDU"

    DİSK'in dayattığı şartları kabul eden Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, "Çok güzel bir zam oldu, iyi bir rakam oldu. Analarının ak sütü gibi helal olsun." dedi.

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