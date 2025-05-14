İstanbul'da suya yüzde 10 zam

İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Mayıs ayının ikinci oturumunu İSKİ Genel Kurulu kapsamında Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleştirdi. Toplantıya, İBB 2. Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlık etti.

Genel kurulda, İSKİ'nin 2024 yılına ait faaliyet raporunu kurumun Genel Müdür Vekili Vahit Doğan meclis üyelerine sundu. Ardından, mecliste temsil edilen siyasi partilerden temsilciler, raporla ilgili görüşlerini dile getirdi. Görüşmelerin ardından faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

SUYA YÜZDE 10 ZAM YAPILDI

Toplantıda, su tarifesine ilişkin değişiklik önerisi de gündeme geldi. Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarının hazırladığı teklife göre, konut abonelerini yakından ilgilendiren yeni fiyat düzenlemesi oy çokluğuyla onaylandı. Alınan kararla, İstanbul’daki konut abonelerinin yaklaşık yüzde 85’inin faydalandığı birinci kademe su tarifesine yüzde 10 oranında zam yapıldı. Böylece 1. kademe birim su fiyatı 42,37 TL’den 46,62 TL’ye yükseldi.

Yeni tarifeler, 1 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.