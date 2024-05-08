Kahramanmaraş, yeni başkan Görgel'in büyük projeleriyle yeni çehresine kavuşuyor 6 Şubat depremleriyle yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ta 1 ay önce görevine başlayan yeni belediye başkanı Fırat Görgel, sadece 30 günde belediyecilikte örnek niteliğinde çalışmalara imza attı.

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"Asrın felaketi" depremler ile büyük yara alan Kahramanmaraş, devlet ve milletin el ele verdiği destek ve projelerle yeniden ayağa kalkıyor.

Kentin yeni belediye başkanı Fırat Görgel, son 30 günde dikkat çeken çalışmalarıyla örnek oldu.



“Kahramanmaraş’tan Yerel Yönetimlere Örnek Çalışmalar”

5 Nisan’da mazbatasını alıp göreve başlayan AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kısa sürede yerel yönetimlere örnek olacak çalışmalara imza attı.

Görgel’in son icraatı meclis toplantıları ve ihalelerin canlı yayınlanması oldu.

Fırat Başkan şehri kuşatıyor

İlk iş olarak tüm belediye başkanları ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş İçin Birliktelik” mesajı verdi.

Vatandaşlar ve paydaş kurumlarla kurduğu güçlü iletişimle dikkat çeken Görgel, 1 aylık süre zarfında söz verdiği gibi öncelikle belediye çalışanlarının maaş iyileştirmesini gerçekleştirdi.

Ayrıca şehrin altyapı sorununu çözüme kavuşturacak 10 Milyar TL’lik çalışmaların startını da veren Görgel, 2024 yılı içerisinde Kahramanmaraş’ta 650 Milyon TL’lik yol yatırımının hayata geçirileceğini duyurdu.

Kahramanmaraş’ın Afşin, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerinin evsel atık sorununu çözüme kavuşturacak 635 Milyon TL’lik Entegre Katı Atık Tesisi’nin yapım sözleşmesini imzalayan Başkan Görgel, son olarak Belediye Meclisi ve ihalelerin canlı yayınlanacağını açıkladı.

Güçlü iletişim, güçlü belediyecilik

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:



Kahramanmaraş’ımızı açık ve şeffaf bir şekilde yönetmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın da meclisimizde aldığımız kararlara vakıf olmasını arzu ediyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizde yapacağımız tüm ihalelerimizin de vatandaşlarımız tarafından takip edilebilmesi açısından canlı yayınlama kararı aldık. İnşallah bundan sonra yapılacak açık ihalelerimizi vatandaşlarımız canlı yayın vesilesiyle takip edebilecek. Böylece Büyükşehir Belediyemiz ve vatandaşlarımız arasındaki iletişim ve entegrasyonun daha kuvvetli olmasını hedefliyoruz.

"İnşallah şehrimizi 2 yıl içerisinde el birliğiyle toparlayacağız"

Fırat Görgel,

Şehrimizde yoğun ve titizlikle sürdürülen bir süreç var. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlıklarımıza ve paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimizi 2 yıl içerisinde el birliğiyle toparlayacağız.

ifadelerini kullandı.

Çalışmalar, vatandaşlar tarafından da beğeniliyor

1 aylık süre zarfından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar vatandaşın da takdirini topladı. Başkan Fırat Görgel’in şehri yeniden ayağa kaldıracağına inandıklarını belirten vatandaşların sosyal medya yorumları ise şu şekilde: