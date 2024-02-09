Kentsel dönüşüm ile Bağcılar Ece Sitesi yeniden şekilleniyor Bağcılar'da, kentsel dönüşüm çerçevesinde Yenimahalle'de yapılacak toplam 395 birimin inşa edileceği binaların yıkımı başladı.

İHA

Bağcılar Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında riskli olarak belirlenen 35 yıllık Ece Sitesi ve çevresinde yıkım töreni düzenledi.

Yenimahalle'de bulunan Ece Sitesi ve çevresinde yer alan 326 bağımsız birimin yıkımına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin canlı yayın bağlantısıyla katıldığı bir törenle başlandı. Törene ayrıca Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun da katılım gösterdi.

Yıkım süreci, 1586, 1587 ve 1588. Sokakları içeren 11 bin 402 metrekarelik alanda yer alan 297 konut ve 29 iş yerinden oluşan 326 bağımsız birimi kapsıyor.

Yıkılan bölümlerin yerine ise 365 konut ve 30 iş yerinden oluşan toplamda 395 bağımsız birimin inşa edilmesi planlanıyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir: "Büyük bir kentsel dönüşüm hamlesi"

Yıkım öncesinde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Bağcılar'da Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bakanlarımızın gayretleriyle Bağcılar Belediyemizin çalışmalarıyla büyük bir kentsel dönüşüm hamlesi olduğunu ifade etmek istiyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana sadece 21 aylık süreç içinde Bağcılar'da ruhsatını vermiş olduğumuz bağımsız bölüm sayımız 11 bini buldu. Şu anda ruhsatları devam eden bağımsız bölüm sayımız da 3 bin civarında. İnşallah yakın zamanda onların da ruhsatını verip inşaatlarına başlayacağız. Bugün çok mutlu olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmasına imza atıyoruz. Ece Site'mizde 393 bağımsız bölümümüzün toplam etrafıyla birlikte yıkımını gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda bakanlığımız tarafından Demircan Sitemiz ve etrafındaki büyük kentsel dönüşüm çalışmalarımızın da hız kazanacağını ifade etmek istiyorum. Yine Emlak Konutumuzla birlikte 2 ayrı bölgede de hızlı bir çalışma yürüttüğümüzü söylemek istiyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)