Mansur Yavaş: Meydanlarda ücretsiz internet verilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 35 meydanda toplam 2 milyon 362 bin metrekarelik alana yüksek hızlı ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağlayacaklarını açıkladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden videolu paylaşımda bulunarak meydanlar dışında park ve mahallelere de bu hizmeti götüreceklerini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yıl sonuna kadar 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

İLK ETAPTA 35 MEYDANDA ÜCRETSİZ İNTERNET

Paylaşımda projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Yavaş, "İnternet’e erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor; bu hakka sonsuz saygı duyuyoruz. 35 farklı meydanda 2 milyon 362 bin metrekarelik alana ücretsiz Wi-Fi hizmeti vereceğiz. Yıl sonuna kadar ise 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet saylayacağız" aktarımında bulundu.

Ankara’nın meydanlarını pandemi sürecinin ardından yeniden sağlıklı günlerindeki dönüşe hazırladıklarını belirten Yavaş, ilk etapta 35 meydanda daha sonra da mahalleler (köyler) ve parklarda da ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunacaklarını açıkladı.

YIL SONUNA KADAR 10 MİLYON METREKARELİK ALAN HEDEFİ

Kent genelindeki 35 meydanda 2 milyon 362 bin metrekarelik Wi-Fi kapsama alanında, mahallelerde (köylerde) 275 bin metrekarelik kapsama alanında, parklarda ise 4 milyon 604 bin 574 metrekarelik kapsama alanında ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulacak. İnternet hızı sayesinde Wi-Fi kapsama alanlarına yakın ev ve iş yerlerinden de ücretsiz internete bağlanılabilecek. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında, yıl sonuna kadar meydanlar, köyler ve parklar olmak üzere toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağlanması hedefleniyor.

Şubat ayı içinde etaplar halinde verilmeye başlanacak ve “wifi.ankara.bel.tr” adresi üzerinden takip edilebilecek ücretsiz internet hizmeti, Kızılay Meydanı, Güvenpark, Ulus Meydanı, Sıhhiye, Hacı Bayram Veli, Beşevler Üniversiteler Mahali, Batıkent Metro Önü, Batıkent Meydan (Atlantis AVM), Adnan Ötüken Parkı (Bahçelievler), Etlik (Adnan Yüksel Caddesi), Etimesgut Tren Garı, Gökkuşağı Yolu, Zafer Çarşısı, Keçiören (Belediye Önü), Sincan Lale Meydanı, Pursaklar (Şehit Salim Akgül Parkı), Akyurt Kent Meydanı, 18-Ayaş Kent Meydanı, Bala Kent Meydanı, Beypazarı Atatürk Parkı, Çamlıdere Kent Meydanı, Çayırhan Kent Meydanı, Çubuk Kent Meydanı, Elmadağ Kent Meydanı, Evren Kent Meydanı, Güdül Kent Meydanı, Haymana Kent Meydanı, İvedik, Kale Meydanı, Kalecik Kent Meydanı, Kazan Kent Meydanı, Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi), Nallıhan Kent Meydanı, Polatlı Kent Meydanı ve Şereflikoçhisar Kent Meydanı’na kurulacak.