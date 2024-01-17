Murat Kurum Esenler'de vatandaşlarla buluştu Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Esenler Dörtyol Meydanı'nda vatandaşlara hitabında projelerinden bahsetti.

Murat Kurum, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bizi hep çalışırken ve üretirken göreceksiniz"

Esenler'in her mahallesinde ve sokağında Tevfik başkanımızla birlikte çalıştık. Bir elimizde kadınlarımızla, bir elimizde kentsel dönüşüm için, bir elimizle de gençlerimiz ve çocuklarımzı için çalıştık. Bir çocuk parkını bile esirgeyenlere karşı hep dik durduk.



İnşallah hep birlikte, Esenler'i cazibe merkezi yapmaya devam edeceğiz. Tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Biz hiçbir zaman polemiklerin içinde olmadık. Bizi hep çalışırken ve üretirken göreceksiniz.

"İnşaAllah 31 Mart akşamı fetret dönemi bitecek"

Nerede bir afet olsa milletimizin yanında olduki olmaya da devam edeceğiz. Tek gündemimiz İstanbul olacak. Bu mücadeleyi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğiz.



İnşaAllah 31 Mart akşamı fetret dönemi bitecek, yeniden diriliş ve şahlanış dönemi başlayacak. Kadınlarımızla ve gençlerimizle bunu başaracağız.

"İstanbul'un başkanı değil, her evin kardeşi ve muradı olacağız"