Tevfik Göksu, 'kadro' iddialarıyla ilgili suç duyurusu yaptı

İHA

Sosyal medya platformu X’te yayımlanan bir videoda, araçta İETT şoförüyle konuşan ve Cihan Demirel olduğu öne sürülen şahsın, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu tarafından Ulaştırma Bakanlığında işe alındığına dair ileri sürdüğü iddiaların asılsız olduğu bildirildi. Esenler Belediye Başkanı Göksu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Demirel’i hayatında hiç görmediğini ve kendisiyle tanışmadığını belirterek hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Ayrıca, Cihan Demirel de Ulaştırma Bakanlığında hiçbir zaman çalışmadığını açıkladı.

TEVFİK GÖKSU'DAN HUKUKİ ADIM

Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından Esenler Belediye Başkanı Göksu, X hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Göksu, Demirel’i tanımadığını ve kendisiyle herhangi bir ilişkisi olmadığını vurgulayarak hukuki sürecin başladığını bildirdi.

Göksu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

İsmimi kullanarak Ulaştırma Bakanlığı’nda işe girdiğini beyan eden Cihan Demirel’i hayatımda hiç görmedim, kendisiyle tanışmadım ve kim olduğunu bilmiyorum. Şahsımla ilgili söyledikleri gerçek dışıdır. Kendisi ile ilgili hukuki süreci başlatıyoruz.

CİHAN DEMİREL: "BAKANLIKTA HİÇ ÇALIŞMADIM"

Cihan Demirel, Başkan Göksu’nun açıklamasının ardından, İETT otobüslerinde kameralı kayıtların mahkeme kararı olmadan yapıldığını ve kişisel bilgilerin izinsiz olarak kaydedildiğini göstermek amacıyla söz konusu ifadeleri kullandığını belirtti.

Demirel, bu durumu şu şekilde açıkladı:

Sayın Başkanım, ben Cihan Demirel. Bu videoyu kayda alacaklarını bildiğim için böyle bir konuşma yaptım. Bunu yapmamın sebebi ise İETT otobüslerindeki kameraların mahkeme kararı olmadan kayıt yapması ve kişisel bilgilerin usulsüz bir şekilde kaydedilmesiydi.

Ayrıca, Demirel, özel bir şirkette satış temsilcisi olarak çalıştığını ve Ulaştırma Bakanlığında görev almadığını SGK 4A Hizmet Dökümü’nü paylaşarak doğruladı.