Üsküdar Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor İstanbul'da kentsel dönüşümde Üsküdar, diğer ilçelere fark attı.. Olası Marmara depremine yönelik yaptığı hamlelerle dikkatleri üzerine çeken Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdarlı vatandaşlardan büyük takdir topluyor.

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ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle derinden sarsıldı..

11 ilde büyük yıkıma neden olan depremde binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Deprem felaketinin yaraları bir yandan sarılırken bir yandan da kentsel dönüşüm konusu gündeme geldi.

Gözler, yaşlı ve depreme dayanıksız olan bina sayısı ile nüfus yoğunluğu düşünüldüğünde büyük yıkımın yaşanabileceği İstanbul'a çevrildi.

Bu kapsamda Türkiye genelinde yaşanabilecek yıkımın boyutlarından kaçınmak için hızlı bir kentsel dönüşüm projesi devreye sokuldu.

Üsküdar Belediyesi projeleriyle takdir topluyor

Olası Marmara depremine yönelik Üsküdar Belediyesi yaptığı hamlelerle kentsel dönüşüm projelerine hız verdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, tarihe geçecek işlere imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar'ın Kısıklı ve Ferah mahallelerinde 566 bina ile 1595 daire bulunuyordu.

Bu iki mahallede yıkılma riski olan eski binaların yerine nezih ve güvenli binalar yapıldı.

"Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'e sonsuz teşekkürler"

Üsküdar'da kentsel dönüşüm projesinden yararlanmış bir vatandaş, Ensonhaber mikrofonlarına memnuniyetini şu ifadelerle dile getirdi:

Bu imkanı bize sunan Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'e sonsuz teşekkür ediyorum. O olmasaydı belki bu önceliği kimse yapamazdı.



Daha önceki belediyeler çok uğraştılar ama tam içine girerek halledemediler.

Projelere 2 mahalle daha dahil edildi

Öte yandan Küplüce ve Mehmet Akif Ersoy mahalleleri de kentsel dönüşüm projelerine dahil edildi.

Çizilen yeni projelerde 1218 bina ve 5031 bağımsız birim bulunuyor.

2024 yılı sonunda tamamı teslim edilecek

Burhaniye, Bulgurlu ve Kandilli mahallelerinde ise devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, 2024 yılının sonunda teslim edilecek.