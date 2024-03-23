Üsküdar Belediyesi'nin marka projeleri: Nevmekan ve Çocuk Köyü Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çocuk Köyü projesiyle birlikte tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Nevmekanlar gibi markalaşan bir projenin ardından Üsküdar Çocuk Köyü de birçok belediye başkanı tarafından yapılacak işler arasına alındı.

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İstanbul'da AK Parti'nin belediyecilik konusunda muhalefete adeta ders verdiği birçok belediye var.

Bunlardan biri de şüphesiz Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen.

Üsküdar'ın 5 farklı noktasında yer alan Nevmekanlar, marka projeler haline geldi.

Nevmekanların ardından Üsküdar'da yıldız bir proje daha hayata geçirildi: Üsküdar Çocuk Köyü.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in "Dünyada bir ilk" dediği ve yapımı 4 yıl süren çocuk köyü, Üsküdar'ın Küçüksu mahallesinde 7'den 70'e herkesi bekliyor.

82 bin metrekarelik dev bir alan

Herkesin ücretsiz olarak faydalanabileceği ‘’Üsküdar Çocuk Köyü’’ toplamda yaklaşık 82.000 metrekarelik bir alana kuruldu.

Üsküdar Çocuk Köyü genel olarak ‘’Eğitim Teması’’ ve ‘’Orman Teması’’ olarak iki kısımdan oluşuyor.

Köyde neler var

Eğitim teması kısmında köy meydanı, köy çeşmesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, amfi, gölet, bostan, su değirmeni, serender, köy konağı, çarşı, restoran, köy camisi, şadırvan, wc, çocuk atölyeleri, köy kahvehanesi, idari bina, at çiftliği, ahır, ağıl, kümesler ve otopark fonksiyonları bulunuyor.

Neler yapabilirsiniz

Orman teması kısmında ise çocuk oyun alanları, piknik alanları, manzara seyir terası, meyve bahçesi, şelale, yeşil köprü ve arkatlı yol, wc, macera parkı, bilyeli araba parkuru fonksiyonları yer alıyor.

Üsküdar'ın Nevmekanları

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından gerçekleştiren bir başka marka proje ise Nevmekanlar.

Üsküdar'ın 5 farklı noktasında bulunan Nevmekanlara İstanbul'un her ilçesinden gençler akın ediyor.

Rezervasyon sistemi..

Binlerce kitabın yer aldığı kütüphanelerde öğrenciler sessiz ve sakin bir şekilde ders çalışma imkanı buluyor.

Türk ve dünya edebiyatına ait hikaye, roman, şiir ve çocuk kitaplarıyla dolu olan kütüphane rezervasyon sistemi ile ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Ücretsiz ikramlar

Her gün belirli saatlerde kütüphane kullanıcılarına yönelik çorba, çay, kahve ve kek ikramları ücretsiz olarak yapılıyor.