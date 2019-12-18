Yerli ödeme altyapısı iyzico, 165 milyon dolara satıldı

Dünyanın en büyük teknoloji yatırımcılarından Naspers Group bünyesinde faaliyetlerini sürdüren PayU; geçtiğimiz haziran ayında yaptığı açıklamada, 2013 yılında kurulan ve bugüne kadar birçok e-ticaret sitesinin ödeme altyapısını oluşturan iyzico'yu, 165 milyon dolara satın aldığını duyurmuştu.

ANLAŞMADA İMZALAR ATILDI

Aradan 6 ay geçtikten sonra iki şirket arasındaki son imzalar atıldı ve iyzico resmen 165 milyon dolara PayU'nun bünyesine katıldı.

Söz konusu satın alma işleminden sonra Türkiye; PayU'nun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi içinde Polonya’dan sonraki en büyük ikinci pazarı haline geldi.

İKİ ŞİRKET GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Söz konusu anlaşmayla iyzico ve PayU, Türkiye’de e-ticaretin büyümesi, değişen ekonomik koşullarda KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmak ve son kullanıcıları hedefleyen fintek ürünleri geliştirmek için beraber çalışacak.

Iyzico kurucuları Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın şirket yönetimindeki görevlerine devam ederken, iyzico'nun ülkemizdeki faaliyetlerinin tamamı PayU'ya devredilecek.

Söz konusu satın alma işleminden sonra iyzico’nun kurucu ortağı ve CEO’su Barbaros Özbuğutu, 2013 yılında üç kişiyle başladıkları projenin şu an 150 kişilik bir ekibe dönüştüğünü ve milyarlarca liralık işlem hacmine sahip olduğunu hatırlatarak, hedeflerinin Türkiye’nin en büyük beş finans şirketi arasına girmek olduğunu ifade etmişti.

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