Yerli otomobil Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu

Türkiye, yerli otomobil konusunda büyük bir adım atarak ilk prototiblerinin tanıtımını yaptı.

Tüm dünya tarafından hayranlıkla karşılanan yerli otomobiller, bazı CHP'liler tarafından beğenilmedi.

Öyle ki; yerli otomobil tanıtım törenine katılan CHP PM üyesi, yaptığı paylaşım nedeniyle partililerin hedefi haline geldi.

Yerli otomobil projesiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği oldukça merak ediliyordu.

KARŞI ÇIKMAK DOĞRU DEĞİL

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yerli otomobile ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede "Yerli araba yapmaya karşı çıkmak, Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil" dedi.

Yerli otomobilin SUV modeli VİDEO