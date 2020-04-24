Yerli otomobil projesinde erteleme yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferansla Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Varank, yerli otomobil ile ilgili son durum hakkında bilgi verdi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Yerli otomobille ilgili olarak "Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok. Ekibimiz; Kore, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve ülkemizdeki potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor." dedi.
FABRİKA İÇİN 'ÇED RAPORU' BEKLENİYOR
Bakan Varank, “Koronavirüs nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz. Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak." ifadelerini kullandı.