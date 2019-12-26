Yerli otomobilde geri sayım

Yerli ve milli adımlar atmaya büyük önem veren hükümet, Türkiye'nin yıllardır hayali olan yerli otomobil projesinde sona geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat ilgilenerek süreci yakından takip etmesi, yerli otomobil sürecini hızlandırdı.

Yerli otomobil için imzaların atıldığı ilk günden bu yana muhalefet, projeye sürekli itiraz etti.

Türkiye'nin milli bir adım atması, muhalefet tarafından tiye alınmak istendi.

"ÜRETİYORUZ DEDİLER, MİLLETİ KANDIRDILAR"

Öyle ki; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Otomobil üretiyoruz dediler, nerede? Milleti kandırdılar, nerede? Otomobil üretilir ama mesele kime satacaksın?" ifadeleriyle siyaset yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da benzer açıklamalara imza attı.

Karamollaoğlu, yerli otomobilin tanıtımına sayılı günler kala projeyle ilgili adeta karalama kampanyası başlattı. SP Lideri, yerli otomobil projesinin başarısızlıkla sonuçlanacağını söyledi.

İYİ PARTİ'NİN UÇAN TAKSİ HAYALİ

İyi Partili siyasetçilerin de dillerinde, benzer laflar dolaştı.

Meral Akşener tarafından parti sözcülüğü görevine getiren Aytun Çıray, partilerinin vizyonunda yerli oto değil uçan taksilerin olduğunu söyledi.

Çıray, "AK Parti'yi yönetenler, 21. yüzyılda yerli araba yapmak gibi 20. yüzyılın teknolojisinin peşinde koşarken İyi Parti'nin vizyonunda uçan taksiler var." diyerek yerli otomobil projesini eleştirdi.

TANITIM GÜNÜ GELDİ

Tüm bu açıklamaların üzerinden günler geldi, geçti.

Türkiye'nin gözü kulağı yarın Gebze'de olacak.

OSMANGAZİ'DEN GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin otomobilini resmen tanıtacak ve yerli otomobil ile Osmangazi Köprüsü'nden geçecek.