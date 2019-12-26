taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9398
Euro
6.5936
Altın
1504.48
Borsa
114471.83
Gram Altın
287.409
Bitcoin
42867.13

Yerli otomobilde geri sayım

Türkiye'nin 60 yıllık hayali yerli otomobil, yarın tanıtılacak. Muhalefet, projeyi ilk günden bu yana eleştiriyor.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 10:55..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş
Yerli otomobilde geri sayım

Yerli ve milli adımlar atmaya büyük önem veren hükümet, Türkiye'nin yıllardır hayali olan yerli otomobil projesinde sona geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat ilgilenerek süreci yakından takip etmesi, yerli otomobil sürecini hızlandırdı.

Yerli otomobil için imzaların atıldığı ilk günden bu yana muhalefet, projeye sürekli itiraz etti.

Türkiye'nin milli bir adım atması, muhalefet tarafından tiye alınmak istendi.

"ÜRETİYORUZ DEDİLER, MİLLETİ KANDIRDILAR"

Öyle ki; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Otomobil üretiyoruz dediler, nerede? Milleti kandırdılar, nerede? Otomobil üretilir ama mesele kime satacaksın?" ifadeleriyle siyaset yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da benzer açıklamalara imza attı.

Karamollaoğlu, yerli otomobilin tanıtımına sayılı günler kala projeyle ilgili adeta karalama kampanyası başlattı. SP Lideri, yerli otomobil projesinin başarısızlıkla sonuçlanacağını söyledi.

İYİ PARTİ'NİN UÇAN TAKSİ HAYALİ

İyi Partili siyasetçilerin de dillerinde, benzer laflar dolaştı.

Meral Akşener tarafından parti sözcülüğü görevine getiren Aytun Çıray, partilerinin vizyonunda yerli oto değil uçan taksilerin olduğunu söyledi.

Çıray, "AK Parti'yi yönetenler, 21. yüzyılda yerli araba yapmak gibi 20. yüzyılın teknolojisinin peşinde koşarken İyi Parti'nin vizyonunda uçan taksiler var." diyerek yerli otomobil projesini eleştirdi.

TANITIM GÜNÜ GELDİ

Tüm bu açıklamaların üzerinden günler geldi, geçti.

Türkiye'nin gözü kulağı yarın Gebze'de olacak.

OSMANGAZİ'DEN GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin otomobilini resmen tanıtacak ve yerli otomobil ile Osmangazi Köprüsü'nden geçecek.

Yerli otomobilde geri sayım

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

128
FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

92
Pentagon, üs yenileme projelerini 8 Türk şirketine verdi

Pentagon, üs yenileme projelerini 8 Türk şirketine verdi

80
Annesi HDP önünde eylem yapan genç kız, PKK'dan kaçtı

Annesi HDP önünde eylem yapan genç kız, PKK'dan kaçtı

80
Kanal İstanbul hakkında komplo teorileri

Kanal İstanbul hakkında komplo teorileri

154
İtirafçı olan mahrem imam FETÖ-PKK ilişkisini anlattı

İtirafçı olan mahrem imam FETÖ-PKK ilişkisini anlattı

185
Yerli otomobilde geri sayım

Yerli otomobilde geri sayım

307
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir