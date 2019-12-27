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Yerli otomobilden ilk detaylar

Bugün görücüye çıkacak yerli otomobilin özellikleri

İHA | 27.12.2019 - 14:20..
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Tanıtımı beklenen yerli otomobilden ilk detaylar paylaşıldı.

Etkinlik alanında bulunan yerli otomobilin şasesi dikkat çekiyor.

Yerli otomobilden ilk detaylar

İşte yerli otomobilin belirgin özellikleri;

1- 30 dakikanın altında hızlı şarj imkanı.

2- Uzun ömürlü batarya paketi.

3- 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanma kapasitesi.

4- Yerli otomobil, sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek.

5- Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek.

6- Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

7- Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.

Yerli otomobilden ilk detaylar

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