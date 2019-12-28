Yerli otomobilin başındaki isim: Mehmet Gürcan Karakaş

Milyonların merakla beklediği yerli otomobil dün kamuoyuna tanıtıldı. Otomobili üretmesi için kurulan TOGG'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş dün düzenlenen tanıtım toplantısında aracın özelliklerini anlattı.

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CEO, aracın otomobil fuarlarında değil, teknoloji fuarlarında tanıtılacağını. Çünkü otomobil değil, otombilin ötesinde bir araç ürettiklerini belirtti.

Karakaş'ın anlattıkları hedefler olaya bilimsel yaklaşımıyla kamuoyu tarafından da beğenildi.

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KARAKAŞ'IN KARİYERİ

Mehmet Gürcan Karakaş 1965 Antalya Akseki doğumlu. 1988 yılında Ortadoğu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Karakaş, aynı yıl Aselsan'da çalışmaya başladı.

1990 yılında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş'de görev alan Karakaş, 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach'ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalıştı.

1995 yılında Bursa'da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal'da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı.

Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye'ye Genel Müdür olarak atandı. 2007 yılında Bosch'un Almanya'daki merkezine geçen Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.