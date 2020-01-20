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Yerli otomobilin eleman ihtiyacını karşılayacak okul

Bursa'da, üretilecek yerli otomobil için teknik eleman ihtiyacı, açılması planlanan 'Elektrikli Araç Üretimi' bölümünde okuyan öğrencilerinden karşılanacak.

DHA | 20.01.2020 - 09:43..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin fabrikasının Bursa'da kurulacağını açıklamasının ardından, kentteki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, yerli otomobil üretimindeki teknik eleman ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Yapılan başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilmesi, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından heyecanla karşılandı.

Yerli otomobilin eleman ihtiyacını karşılayacak okul

2020-2021 YILINDA AÇILACAK

Atılan adımla birlikte, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, Motorlu Araçlar alanının altında 'Elektrikli Araç Üretimi' dalı açılacak. Otomotiv sektörüne ve özellikle de yerli otomobilde ihtiyaç duyulan teknik elemanların yetiştirileceği Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

Yerli otomobilin eleman ihtiyacını karşılayacak okul

950 ÖĞRENCİYİ 75 ÖĞRETMEN ÖĞRETİYOR

Sınavda başarılı olan öğrenciler, ilgili bölümlere yerleştirilecek. Okulda 6 farklı meslek alanı olduğunu belirten Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Sezer, "75 öğretmenimizle birlikte 950 öğrenciye hizmet vermekteyiz. Meslek alanlarının tamamı otomotiv üretimi üzerine kurulan ana merkezde otomotiv alanı olmakla birlikte, bunu destekleyen makine teknolojisi, metal teknolojisi, elektrik elektronik, endüstriyel otomasyon, bilişim alanlarından oluşuyor." dedi.

Yerli otomobilin eleman ihtiyacını karşılayacak okul

6 ALANDA EĞİTİM ALIYORLAR

Gelecek eğitim-öğretim yılında açılacak olan elektrikli araçlar dalında öğrencilerin elektrikli otomobil teknolojilerine yönelik çalışacaklarını belirten Metin Sezer, "Öğrencilerimizin her biri 6 alanda aldıkları eğitimle, aracın dış kaporta aksamından, kaynak kısmından, bükmesinden, boyasından, motor parçaları üretimine kadar tüm otomasyon sistemlerini kapsayan bir eğitim almaktadırlar. Değişen teknolojiyle birlikte, özellikle yeni aracımızın Bursa'da üretilmesiyle birlikte biz de mutlu olduk. Bu süreçten sonra teknolojimizi elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşmak suretiyle ayrı bir mekanda çocuklarımızı çeşitli modellerle birlikte geliştirme yönünde bir eğilim gösterdik." diye konuştu.

Yerli otomobilin eleman ihtiyacını karşılayacak okul

"YERLİ OTOMOBİL BURSA İÇİN ÇOK GÜZEL"

Kendisini geliştirerek yerli otomobil fabrikasında Bakım Onarım Mühendisi olmak istediğini belirten Elektrik Elektronik 11'inci sınıf öğrencisi Efe Mete, "Yerli otomobilin daha çok üretim kısmıyla ilgileniyorum. Üretiminde kullanılan makinelerin bakım onarımı, makinelerin yazılımı gibi konularıyla ilgileniyorum. Bulunduğumuz atölyede bunların eğitimini alıyoruz. Yerli otomobilin Bursa'da üretilmesi bizler için çok güzel bir şey." diye konuştu.

Yerli otomobilin eleman ihtiyacını karşılayacak okul

"ELEKTRİKLİ ARAÇLARI ÖĞRENMEYE BAŞLADIK"

Yerli otomobil fabrikasının kentte kurulacak olmasının ardından hayallerini değiştirdiğini kaydeden Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Efe Ateş ise "İçten yanmalı motorları, yeni ders olarak da elektrikli motorları ve elektrikli araçları öğrenmeye başladık. Elektrikli motorlar üzerine dersler görüyoruz. Hedeflerim farklıydı. Motor üzerine ilerlemek istemiyordum. Yerli otomobil, Bursa'da üretilmeye başlayınca hedeflerimi değiştirdim." dedi.

Yerli otomobilin eleman ihtiyacını karşılayacak okul

Yerli otomobilin eleman ihtiyacını karşılayacak okul

Yerli otomobilin eleman ihtiyacını karşılayacak okul

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