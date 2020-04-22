taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9732
Euro
7.5788
Altın
1683.14
Borsa
97619
Gram Altın
377.577
Bitcoin
48139.86

Yerli otomobilin İDK toplantısı 12 Mayıs'ta yapılacak

Yerli otomobil ile ilgili İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı'nın 12 Mayıs'ta yapılacağı duyuruldu.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Yerli otomobilin İDK toplantısı 12 Mayıs'ta yapılacak

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile şimdiden oldukça merak uyandırdı.

Yüzde 100 elektrikli olan yerli otomobil, oldukça güçlü özellikleri ile öne çıkıyor. Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan otomobilin, Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı 12 Mayıs'ta yapılacak.

ye

TOPLANTI GEMLİK'TE

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün  internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler  verildi:

"BURSA ili GEMLIK ilçesi sınırları içerisinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması  planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili 12/05/2020 tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecektir."

YERLİ OTOMOBİL HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN 10 SORU - YouTube

Yerli otomobilin İDK toplantısı 12 Mayıs'ta yapılacak

Yerli otomobilin İDK toplantısı 12 Mayıs'ta yapılacakYerli otomobilin İDK toplantısı 12 Mayıs'ta yapılacak

Yerli otomobilin İDK toplantısı 12 Mayıs'ta yapılacak

İlginizi Çekebilir
Hyundai, 2020 Sonata modellerini geri çağırdı
Hyundai, akıllı park sistemlerindeki sorun nedeniyle 2020 Sonata modellerini geri çağırmaya başladı.
Volvo, Avrupa'da üretime yeniden başladı
Volvo, Avrupa'daki bazı tesislerinde yeniden üretime başladığını açıkladı.
2020 ilk çeyrekte Türkiye'deki otomobil satışları yüzde 45 arttı
Otomobil satışları yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da azalırken, Türkiye'de artış gösterdi.
Ford Otosan, üretime verdiği arayı yeniden uzattı
Ford Otosan, 27 Nisan gününe kadar üretime verdiği arayı, 4 Mayıs tarihine kadar uzatma kararı aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
121
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
80
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
145
23 Nisan için İstanbul'da 100 bin bayrak dağıtıldı
23 Nisan için İstanbul'da 100 bin bayrak dağıtıldı
52
Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı
Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı
27
Kasiyerin yüzüne kola dökerek marketi soydu
Kasiyerin yüzüne kola dökerek marketi soydu
35
Nijerya'da 150 kişi, gizemli hastalık nedeniyle öldü
Nijerya'da 150 kişi, gizemli hastalık nedeniyle öldü
20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir