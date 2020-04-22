Yerli otomobilin İDK toplantısı 12 Mayıs'ta yapılacak

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile şimdiden oldukça merak uyandırdı.

Yüzde 100 elektrikli olan yerli otomobil, oldukça güçlü özellikleri ile öne çıkıyor. Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan otomobilin, Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı 12 Mayıs'ta yapılacak.

TOPLANTI GEMLİK'TE

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"BURSA ili GEMLIK ilçesi sınırları içerisinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili 12/05/2020 tarihinde İDK Toplantısı gerçekleştirilecektir."