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Yerli otomobilin ön satış fiyatı

Talebi şimdiden 175 bini aşan yerli otomobilde, ön sipariş ödeme miktarı 30-40 bin TL arasında olacak.

Haber Merkezi | 01.01.2020 - 18:32..
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yüzde 100 elektrikli yerli otomobilin ilk siparişini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi verecekti.

Öte yandan yerli otomobil 5 farklı modele sahip olacak ve yılda 175 bin adet üretilecek.

ÖN ÖDEME MİKTARI 30- 40 BİN LİRA

Türkiye’nin Otomobili için talebin şimdiden 175 bini aştığı açıklandı. Tasarımı kadar sahip olduğu üstün teknolojik özelliklerle de bir hayli dikkat çeken yerli elektrikli otomobil için ön sipariş süreci başlıyor. Ön ödeme miktarının ise 30-40 bin lira olarak belirleneceği tahmin ediliyor.

Yerli otomobilin ön satış fiyatı

BAKANLIKLAR VE FUTBOL KULÜPLERİ DE SIRADA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dajandarma ve polis teşkilatları için 50 bin araçlık bir portföy planladıklarını, ayrıca zırhlı araç için de taleplerinin olacağını belirtmişti. Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor tanıtımı yapılan yerli otomobilden 15 tane sipariş verme kararı aldığını açıkladı. DAP Yapı da 200 adet şirket aracını yerli otomobille değiştireceğini açıkladı. Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha da yerli otomobil siparişi vereceğini açıkladı.

Yerli otomobilin ön satış fiyatı

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