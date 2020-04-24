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Yerli solunum cihazı kullanılmaya başlandı

Türkiye'de üretilen yerli solunum cihazı, ilk kullanımların ardından doktorlardan tam not alırken, Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Turan, cihaz hakkında bilgi verdi.

AA |
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Yerli solunum cihazı kullanılmaya başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen yerli solunum cihazları testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarına başlandı.

Yerli yoğun bakım solunum cihazının ilk testlerini yapan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Kultufan Turan; tarihi başarının önemi, cihazın özellikleri ve test aşaması hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs hastalarındaki ağır vakalarda ciddi solunum yetmezliği geliştiğini belirten Turan, "Gelişen solunum yetmezliğinde, solunum iş yükünü hastalar kaldıramadığı için buna dışarıdan bir destek gerekiyor. O yüzden de solunum cihazları bu hastalıkla mücadelede oldukça önemli." dedi.

Yerli solunum cihazı kullanılmaya başlandı ViDEO

"İTHAL CİHAZLARDAN DAHA İYİ"

Türkiye'nin envanterinde yeterli sayıda yoğun bakım solunum cihazı olduğunu ifade eden Turan, "Gerçekten üst düzey sağlık hizmeti veren kurumlarımız var ve bunlarda da yeterli solunum cihazı mevcut. Bu anlamda dünyadan farklıyız. Beraberinde bizim yerli olarak ürettiğimiz mekanik ventilatörümüzün (solunum cihazı) dışarıdan ithal edilen ventilatörlerle yarışabildiğini, hatta daha iyi olabildiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Yerli solunum cihazı kullanılmaya başlandı

"MALİYETİ DÜŞÜK VE GELİŞTİRİLEBİLİR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen cihazın, ihraç edilen solunum cihazlarına göre maliyet açısından çok daha avantajlı fiyatlarla üretildiğini hatırlatan Turan, "Ülkemizde ürettiğimiz cihazın maliyet anlamında çok daha düşük olduğunu ama ülkeye de çok katkı sağlayacağını görüyoruz. Maliyeti düşük ama etkinliği en az dışarıdakiler kadar olan ve hatta onlardan daha iyi bir mekanik ventilatör cihazı üretmenin oldukça önem taşıdığını düşünüyorum. Bu mekanik ventilatörler ile diğer ventilatörler arasında herhangi bir fark yok. Hatta bizim ventilatörümüzdeki birtakım ek yazılımlarla çok daha üst düzey hale gelebilecek bir solunum destek cihazına sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

"HER TÜRLÜ TEST GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Üretim sürecinde Türk mühendislerine ve Türk hekimlerine önemli görevler düştüğünü vurgulayan Turan, "Biz bu cihazı daha güzel hale getirebilmek için pek çok test gerçekleştirdik. Açıkçası, çok başarılı mühendislerimiz, çok başarılı hekimlerimiz var. Bu gruplar bir araya geldiklerinde işe yarayacak, çok ciddi ve güzel bir ventilatör üretebildiğimizi gördük. Bu test sürecinde her türlü testleri gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Yerli solunum cihazı kullanılmaya başlandı

"HASTA CİHAZ UYUMU MÜKEMMEL"

Hasta ile ventilatör arasında uyumu sağlayabilecek tüm kritik noktalarda testler yapıldığı bilgisini veren Turan, şunları kaydetti: "Bizim gördüğümüz en önemli şey, hasta-ventilatör uyumu gerçekten mükemmel. Beraberinde pek çok farklı tedaviyi, oksijen tedavi seçeneklerini sunabilen bir ventilatör, o yüzden de yurt dışında üretilenlerden biraz daha iyi olabileceğini gördüğümüz kısımları var. Yerli ventilatörümüzü ilk defa bir hastamıza bağladığımız zaman bizim için tarihi bir andı ve cihazın ne kadar başarılı olduğunu gördük. Bu da tabi gurur verici bir tabloydu."

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