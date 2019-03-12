Yerli tavuk: ATAK-S

Türkiye'nin ilk yerli yumurta tavuğu olan ve yılda 314 gün yumurtlayan tavuğu, verimliliği ile göz doldururken ismiyle dikkat çekiyor.

"Ankara Tavukçuluk Araştırma Kahverengisi" yani ATAK-S ismiyle bilinen yerli tavuğun isminin, milli helikopter ile aynı isme sahip olması görenleri şaşkına çeviriyor.

TOKAT'TA ATAK-S ÜRETİMİ

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ), Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünce çalışma yürütülüyor.

GOÜ Zootekni Bölümü Başkanı Doç. Dr. Şenay Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tokat’ta Yumurta Veriminin Artırılması İçin Yumurta Tavuk Irkının Değiştirilmesi" adlı projelerinin İl Özel İdaresince desteklendiğini söyledi.

Proje çalışmalarına 1 yıl önce başladıklarını ve Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünce 2014 yılında üretilen ATAK-S isimli tavuklar çiftçilere dağıtılırken, tavuk cinsinin diğerlerine göre farklı ve verimli olduğu belirtildi.

314 GÜN YUMURTLUYOR

Yılın 314 günü aralıksız bir şekilde yumurtlayan ATAK-S'in, yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin yerli ve milli ilk helikopteri olan ve TAI tarafından üretilen ATAK helikopterleri, TSK envanterinin en kuvvetli unsurlarından biri.