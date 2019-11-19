Yerli üretim yeni metrobüsler yolda

Son günlerde sadece yaşanılan izdihamlarla gündeme gelen metrobüs, yeni bir döneme giriyor.

Tamamen yerli üretim olan ve kapasitesi artırılan yeni metrobüsler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından test edildi.

YOĞUNLUK AZALACAK

Yaklaşık bir aydır test sürüşlerinin devam ettiğini belirten İmamoğlu, "Metrobüs yoğunluğunu azaltmak için, yüksek kapasiteli yeni nesil yerli metrobüsü test ediyoruz." dedi.

TERS YÖN SÜRÜŞE SON VERECEK

Yeni metrobüs aracının iki yönlü iniş biniş sağlayabilen çift kapıya sahip olacağını dile getiren İmamoğlu, aracın bu özelliği ile yıllardır tartışılan ters yön sürüşe son vereceğini aktardı.

"GECİKMİŞ BİR YATIRIM"

Beylikdüzü-Edirnekapı arasında gerçekleştirilen test sırasında 290 yolcu kapasitesine sahip yeni metrobüs aracının her yönüyle ihtiyaçlara göre tasarlanmış olduğunu dile getiren İBB Başkanı İmamoğlu, "Avantajlarıyla tasarlanmış bir metrobüs aracını deniyoruz. Alımını düşündüğümüz metrobüs aracı kapasitesi yüksek. Daha ferah araçlar. Dolayısıyla hem birikmeleri engelleyecek hem daha çok yolcuyu daha az araçla taşıyabilecek bir süreç tanımı var. Sürücü kabini daha güvenli. Bu konu aslında gecikmiş bir yatırım. Hızlı davranmak istiyoruz. Enerji tüketim konusunda çalışmaları var arkadaşlarımızın. Temiz enerjiye yönelik.” diye konuştu.