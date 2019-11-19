taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7213
Euro
6.332
Altın
1467.56
Borsa
106829.41
Gram Altın
270.036
Bitcoin
46785.84

Yerli üretim yeni metrobüsler yolda

Her gün 1 milyonu aşan yolcu nedeniyle duraklardaki kuyruk ve izdiham haberiyle gündemden düşmeyen metrobüs hattında, araçlar yenileniyor. İBB, yerli üretim yeni metrobüsleri hizmete sunacak.

Haber Merkezi | 19.11.2019 - 12:07..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Son günlerde sadece yaşanılan izdihamlarla gündeme gelen metrobüs, yeni bir döneme giriyor.

Tamamen yerli üretim olan ve kapasitesi artırılan yeni metrobüsler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından test edildi.

YOĞUNLUK AZALACAK

Yaklaşık bir aydır test sürüşlerinin devam ettiğini belirten İmamoğlu, "Metrobüs yoğunluğunu azaltmak için, yüksek kapasiteli yeni nesil yerli metrobüsü test ediyoruz." dedi.

Yerli üretim yeni metrobüsler yolda

TERS YÖN SÜRÜŞE SON VERECEK

Yeni metrobüs aracının iki yönlü iniş biniş sağlayabilen çift kapıya sahip olacağını dile getiren İmamoğlu, aracın bu özelliği ile yıllardır tartışılan ters yön sürüşe son vereceğini aktardı.

Yerli üretim yeni metrobüsler yolda

"GECİKMİŞ BİR YATIRIM"

Beylikdüzü-Edirnekapı arasında gerçekleştirilen test sırasında 290 yolcu kapasitesine sahip yeni metrobüs aracının her yönüyle ihtiyaçlara göre tasarlanmış olduğunu dile getiren İBB Başkanı İmamoğlu, "Avantajlarıyla tasarlanmış bir metrobüs aracını deniyoruz. Alımını düşündüğümüz metrobüs aracı kapasitesi yüksek. Daha ferah araçlar. Dolayısıyla hem birikmeleri engelleyecek hem daha çok yolcuyu daha az araçla taşıyabilecek bir süreç tanımı var. Sürücü kabini daha güvenli. Bu konu aslında gecikmiş bir yatırım. Hızlı davranmak istiyoruz. Enerji tüketim konusunda çalışmaları var arkadaşlarımızın. Temiz enerjiye yönelik.” diye konuştu.

Yerli üretim yeni metrobüsler yolda

Yerli üretim yeni metrobüsler yolda

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

60
Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

185
Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

61
Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

20
Türk kalp cerrahına Almanya'dan ödül

Türk kalp cerrahına Almanya'dan ödül

86
Sansa Deresi'nde kara akbaba görüntülendi

Sansa Deresi'nde kara akbaba görüntülendi

75
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yeni operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yeni operasyon

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir