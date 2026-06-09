Yerli ve doğal gübreye talep artıyor, maliyetler çiftçiyi alternatif arayışına zorluyor

Fiyat istikrarını koruyan hayvansal organik gübreler, hem ekonomik yönüyle hem de toprağa sağladığı uzun vadeli korumayla çiftçiler için güçlü bir seçenek oluşturuyor.

"HAYVANSAL ORGANİK GÜBRE FİYATLARINDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞANMADI"

Bursa'da hayvancılık yapan İsmail Oktay, piyasadaki fahiş fiyat artışlarının hayvansal gübreye yansımadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“"Kimyasal gübre fiyatları yüzde 100 artış gösterirken, hayvansal organik gübre fiyatlarında büyük bir değişim yaşanmadı. Geçen yıl 6 tonluk gübreyi 2500 lira civarında satarken, bu yıl yine makul bir artışla 6 tonunu 3 bin liraya çiftçimize sunabiliyoruz. Üreticilerimiz nakliye için araçlarını temin edip geldiklerinde, araçları doldurma işini tamamen biz üstleniyoruz"”

"5 BİN LİRAYA ÇALIŞACAK ADAM YOK"

Sektördeki en büyük zorluğun iş gücü bulmak olduğunu ve bu işin yüksek el emeği gerektirdiğini belirten Oktay şöyle dedi:

“"Gübre, üretildiği yerde bol ancak bulunmayan bölgelerde pahalı kalıyor. Bugün bir işçiye bir römork gübre sar deseniz, 5 bin lira verseniz dahi sarmak istemiyor. Maddi olarak bize çok büyük bir katkısı olmasa ve depolama şansımız bulunmasa da bu doğal zenginliğin toprağa dönmesi şart"”