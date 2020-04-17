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Yerli ve milli imkanlarla solunum cihazı üretildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca tamamen yerli ve milli imkanlarla mekanik solunum cihazı üretildiğini açıkladı.

AA |
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Yerli ve milli imkanlarla solunum cihazı üretildi

Yerli ve milli imkanlarla solunum cihazı üretildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından yüzde 100 yerli ve milli imkanlar kullanılarak, mekanik solunum cihazı üretildiğini açıkladı.

Bakan Akar, MKEK tarafından üretilen ve "Sahra" adı verilen mekanik solunum cihazını inceleyerek, MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'den cihaza ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından konuşan Bakan Akar, Türkiye'nin koronavirüs ile amansız bir mücadele yürüttüğünü belirtti.

"BAKANLIK ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Milli Savunma Bakanlığı'nın da bu mücadelede üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını dile getiren Akar, "Bu mücadelede başarılı olmak için yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"ONAYLANINCA SERİ ÜRETİME GEÇECEĞİZ"

Milli Savunma Bakanlığı'nın yeteneklerini geliştirerek koruyucu sağlık malzemesi üretiminde önemli adımlar attıklarını ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Maske, tulum, dezenfektan üretimi devam ediyor. Üretim kapasitemizi her geçen gün daha da artırıyoruz. Silahlı Kuvvetlerimizin, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla da halkımızın ihtiyacını karşılamayı sürdürüyoruz. Diğer taraftan dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyacını karşılamak için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu arada tasarımı ve üretimi tamamen yerli ve milli olan 'Sahra' mekanik solunum cihazını da üretmiş bulunuyoruz. Bu bir prototip. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız bunları geliştirecek. Sağlık Bakanlığı'ndaki ilgili birimler ve diğer birimler tarafından bunların onaylanma süreci var. Bunu olabildiğince hızlandırmak suretiyle bunun seri üretimini gerçekleştireceğiz."

Yerli ve milli imkanlarla solunum cihazı üretildi

"HEDEFİMİZ, HAFTADA 500 ADET SOLUNUM CİHAZI ÜRETMEK"

Sahra'nın dünyadaki benzerlerine oranla çok daha ucuza mal edildiğini vurgulayan Akar, "Hedefimiz, haftada 500 adet mekanik solunum cihazı üretmek." diye konuştu. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen cihazın tasarımında ve üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Akar, "Bir taraftan Silahlı Kuvvetlerin, diğer taraftan da değerli halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak bakımından Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli imkanlarla solunum cihazı üretildi

"SAHRA" MEKANİK SOLUNUM CİHAZININ ÖZELLİKLERİ

Tasarımından yazılımına kadar tamamen Türk mühendisleri tarafından üretilen 'Sahra', modüler yapıya sahip. Yerli ve milli üretim olan mekanik solunum cihazı ile kaynakların yurt içinde kalması da sağlandı.

Nefes darlığı ve kandaki oksijen oranı düşüklüğünden dolayı ağırlaşan bir koronavirüs hastasına temel solunum desteği sağlama özelliğine sahip cihaz, solunum yetmezliği çeken diğer hastalar için de kullanılabilecek.

Pandemi ile alakalı kurulacak sağlık ve bakım üniteleri, askeri üs bölgeleri veya kışlaların sağlık birimleri, sahra hastaneleri, hastaneler, acil servis yoğun bakımlarının yanı sıra ambulans ve evler, 'Sahra'nın temel kullanım alanları arasında yer alıyor.

Yerli ve milli imkanlarla solunum cihazı üretildi

Yerli ve milli imkanlarla solunum cihazı üretildi

Yerli ve milli imkanlarla solunum cihazı üretildi

Yerli ve milli imkanlarla solunum cihazı üretildi

Yerli ve milli imkanlarla solunum cihazı üretildi

Yerli ve milli imkanlarla solunum cihazı üretildi

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