taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.381
Euro
6.108
Altın
1236.24
Borsa
92542.66
Gram Altın
213.635

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularını resmetti

Iğdır'da, elektrik akımına kapılarak 2 kolunu kaybeden ve hayata tutunmak için yollar ararken resim yeteneğini keşfeden 32 yaşındaki Yusuf Akgün, Yeşilçam'ın ünlü isimlerini yaptı.

Detay Haber | 06.12.2018 - 13:21..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Yeşilçam'ın ünlü oyuncularını resmetti

Iğdır'da, 6 yaşında elektrik akımına kapılarak 2 kolunu kaybeden ve hayata tutunmak için yollar ararken resim yeteneğini keşfeden 32 yaşındaki Yusuf Akgün, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin portreleriyle dikkati çekiyor.

ÜNLÜ İSİMLERİ RESMETTİ

Kara kalemle portreler yapan Yusuf Akgün, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın, Hulusi Kentmen, Ayşen Gruda, Şener Şen ve Yadigar Kuzu gibi Yeşilçam sanatçılarının yer aldığı 60 parçalık koleksiyonunu sergilemenin mutluluğunu yaşıyor.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularını resmetti

ÇOCUK YURDUNDA BÜYÜDÜ

"Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla kente gelen Yusuf Akgün, kollarını kaybettikten sonra Ankara'da çocuk yurdunda büyüdüğünü söyledi.

AĞZIYLA RESİM YAPIYOR

Duygusal hayatıyla mücadele etmek için resim yapmaya başladığını anlatan Yusuf Akgün, "Duygusal mücadeleyi tetikleyecek bir sebep olması gerekiyor. Ağzımla resim yapmak çoğu insana tuhaf geliyor. Benim için engelli halimle çatışacak bir sebep olmuştu. Şu noktada resim benim için tanıtım ve hayatımın çizgisi, yön verme noktası haline geldi" dedi.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularını resmetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Danıştay Savcısı: TSK'da başını örtmek laiklik ilkesine aykırı

Danıştay Savcısı: TSK'da başını örtmek laiklik ilkesine aykırı

384
AK Parti'nin Ağrı adayı: Savcı Sayan

AK Parti'nin Ağrı adayı: Savcı Sayan

146
Danıştay mütalaası akıllara Süleyman amcayı getirdi

Danıştay mütalaası akıllara Süleyman amcayı getirdi

86
AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller

AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller

110
HDP’li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı

HDP’li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı

137
Danıştay TSK'da başörtüsü serbestisine devam dedi

Danıştay TSK'da başörtüsü serbestisine devam dedi

143
Asgari ücret görüşmelerinde taraflar masaya oturuyor

Asgari ücret görüşmelerinde taraflar masaya oturuyor

407
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir