Yeşilçam'ın ünlü oyuncularını resmetti

Iğdır'da, 6 yaşında elektrik akımına kapılarak 2 kolunu kaybeden ve hayata tutunmak için yollar ararken resim yeteneğini keşfeden 32 yaşındaki Yusuf Akgün, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin portreleriyle dikkati çekiyor.

ÜNLÜ İSİMLERİ RESMETTİ

Kara kalemle portreler yapan Yusuf Akgün, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın, Hulusi Kentmen, Ayşen Gruda, Şener Şen ve Yadigar Kuzu gibi Yeşilçam sanatçılarının yer aldığı 60 parçalık koleksiyonunu sergilemenin mutluluğunu yaşıyor.

ÇOCUK YURDUNDA BÜYÜDÜ

"Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla kente gelen Yusuf Akgün, kollarını kaybettikten sonra Ankara'da çocuk yurdunda büyüdüğünü söyledi.

AĞZIYLA RESİM YAPIYOR

Duygusal hayatıyla mücadele etmek için resim yapmaya başladığını anlatan Yusuf Akgün, "Duygusal mücadeleyi tetikleyecek bir sebep olması gerekiyor. Ağzımla resim yapmak çoğu insana tuhaf geliyor. Benim için engelli halimle çatışacak bir sebep olmuştu. Şu noktada resim benim için tanıtım ve hayatımın çizgisi, yön verme noktası haline geldi" dedi.



