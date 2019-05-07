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Yeşim Salkım: Gülben kocama da ortaktı

Kavgalarıyla uzun zamandır magazin gündeminden düşmeyen Gülben Ergen ve Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu sayesinde aynı fikirde buluştu.

Haber Merkezi | 07.05.2019 - 17:24..
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Yeşim Salkım: Gülben kocama da ortaktı

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını vermesinin ardından ünlüler camiasını bir araya getirdi.

Mankeninden, şarkıcısına, oyuncusundan, showman'ine kadar birçok isim Twitter'dan "Her şey çok güzel olacak" kampanyasının altında bir araya geldi.

Kampanyaya katılan isimler arasında şüphesiz en çok dikkat çeken isim ise Yeşim Salkım ve Gülben Ergen oldu.

1998 yılında Hakan Uzan ile dünyaevine giren Yeşim Salkım, eşinin kendisini Gülben Ergen ile aldatmasını öğrenmesiyle yıllarca sürecek kavga başlamış oldu.

Ellerine geçen her fırsatta birbirlerine laf sokmaktan geri kalmayan bu iki isim, yıllar sonra ortak noktada buluştu.

Ergen ve Salkım, sosyal medyalarından "Her şey çok güzel olacak" paylaşımı yaptı.

Bu paylaşımı gören bir sosyal medya kullanıcısı, "Gülben Ergen - Yeşim Salkım ortak paydada buluşmuş vay be" yazdı.

Bu yorumu gören Salkım, "Niye şaşırdın kocama da ortaktı bir zamanlar" şeklinde cevap verdi.

Yeşim Salkım: Gülben kocama da ortaktı

Yeşim Salkım: Gülben kocama da ortaktı

Yeşim Salkım: Gülben kocama da ortaktı

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