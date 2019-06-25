taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8282
Euro
6.6459
Altın
1424.43
Borsa
95182.49
Gram Altın
266.683

Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

Kavgalı olsalar da 31 Mart seçimlerinin yenilenmesinde ortak kararda olan Yeşim Salkım ve Gülben Ergen, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasından sonra tartışmalarına yeniden başladılar.

Haber Merkezi | 25.06.2019 - 08:50..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş
Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

Magazin dünyasının barışmak bilmeyen iki ismi Yeşim Salkım ve Gülben Ergen...

Hakan Uzan ile 1998 yılında dünyaevine giren Yeşim Salkım, Gülben Ergen ile aldatılınca aralarındaki husumet de başlamış oldu.

Ellerine geçen her fırsatta birbirlerine laf sokmaktan geri kalmayan bu iki isim, yıllar sonra ortak noktada buluşmuş, Ekrem İmamoğlu'na destek vermişlerdi.

24 Haziran'da seçimlerin yenilenmesinin ardından İstanbul'un yeni başkanı, Ekrem İmamoğlu oldu.

ERGEN'DEN TEBRİK MESAJI

Başkan İmamoğlu'na, sanat dünyasından pek çok sanatçı tebrik mesajı yayınladı. Tebrik mesajı yayınlayanların içinde Gülben Ergen de vardı.

Ergen, "Tebrikler eşine ve çocuklarına hep aşkla bakan ve her fırsatta ailesine minnetle teşekkür eden Ekrem İmamoğlu, İstanbul ve ülkemiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

HERKESİ TEK ALBÜMDE TOPLADI

Gülben Ergen'in bu mesajından sonra Yeşim Salkım da sosyal medyasından bir paylaşımda bulundu.

"Al sen yorulma bak sana albüm yaptım ellerimle." diyen Salkım, Ergen'in siyaset dünyasının önde gelen isimleriyle olan bütün fotoğraflarını paylaştı.

Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

26
Hande Yener'den bikinili poz

Hande Yener'den bikinili poz

34
Suriye'den sonra AB'ye iltica başvurusu en çok Venezuela'dan

Suriye'den sonra AB'ye iltica başvurusu en çok Venezuela'dan

22
Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

6
Burcu Kıratlı: İyi ki benim kocamsın

Burcu Kıratlı: İyi ki benim kocamsın

25
Fotoğraf karşılığı mama projesi

Fotoğraf karşılığı mama projesi

3
Trump: Fed çocuk gibi inatçı

Trump: Fed çocuk gibi inatçı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir