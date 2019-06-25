Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

Magazin dünyasının barışmak bilmeyen iki ismi Yeşim Salkım ve Gülben Ergen...

Hakan Uzan ile 1998 yılında dünyaevine giren Yeşim Salkım, Gülben Ergen ile aldatılınca aralarındaki husumet de başlamış oldu.

Ellerine geçen her fırsatta birbirlerine laf sokmaktan geri kalmayan bu iki isim, yıllar sonra ortak noktada buluşmuş, Ekrem İmamoğlu'na destek vermişlerdi.

24 Haziran'da seçimlerin yenilenmesinin ardından İstanbul'un yeni başkanı, Ekrem İmamoğlu oldu.

ERGEN'DEN TEBRİK MESAJI

Başkan İmamoğlu'na, sanat dünyasından pek çok sanatçı tebrik mesajı yayınladı. Tebrik mesajı yayınlayanların içinde Gülben Ergen de vardı.

Ergen, "Tebrikler eşine ve çocuklarına hep aşkla bakan ve her fırsatta ailesine minnetle teşekkür eden Ekrem İmamoğlu, İstanbul ve ülkemiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

HERKESİ TEK ALBÜMDE TOPLADI

Gülben Ergen'in bu mesajından sonra Yeşim Salkım da sosyal medyasından bir paylaşımda bulundu.

"Al sen yorulma bak sana albüm yaptım ellerimle." diyen Salkım, Ergen'in siyaset dünyasının önde gelen isimleriyle olan bütün fotoğraflarını paylaştı.