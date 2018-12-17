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YHT kazası davası: 3 TCDD görevlisi adliyeye sevk edildi

Ankara'daki YHT kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA | 17.12.2018 - 09:04..
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Ankara- Konya seferini yapan YHT, 13 Aralık'ta Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile çarpıştı. Kazada 3'ü makinist, 6'sı yolcu 9 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi yaralandı.

ADLİYEDELER

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

YHT kazası davası: 3 TCDD görevlisi adliyeye sevk edildi

YHT kazası davası: 3 TCDD görevlisi adliyeye sevk edildi

YHT kazası davası: 3 TCDD görevlisi adliyeye sevk edildi

YHT kazası davası: 3 TCDD görevlisi adliyeye sevk edildi

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