YHT kazası davası: 3 TCDD görevlisi adliyeye sevk edildi

Ankara- Konya seferini yapan YHT, 13 Aralık'ta Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile çarpıştı. Kazada 3'ü makinist, 6'sı yolcu 9 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi yaralandı.
ADLİYEDELER
Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.