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Yıl sonu dolar tahmini 14 kuruş yükseldi

Merkez Bankası Beklenti Anketi'nin, nisan ayı sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, dolar tahmininde 14 kuruş artış yaşanacağı belirtildi.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 14:52..
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Bir önceki ankette 6,06 olan 2019 yıl sonu dolar/TL beklentisi, nisan dönemi anketinde 6,20 seviyesine çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 6,30 liradan 6,43 liraya yükseldi.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 iken, bu anket döneminde yüzde 16,23'e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,24 iken, bu anket döneminde yüzde 15,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,80 ve yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu dolar tahmini 14 kuruş yükseldi

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ GERİLEDİ

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 21,4 milyar dolar iken, bu anket döneminde 17,6 milyar dolar geriledi. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 26,3 milyar dolar ve 24,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BÜYÜME TAHMİNİ İNDİ

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,2 iken, bu anket döneminde yüzde 0,6'ya geriledi. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.

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