Yılda 1-2 dakika görülen manzara: Şelaleden alev akıyor...

Her sene binlerce turist, buraya akın ediyor...

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Yosemite National Park, her yıl çok kısa bir süreliğine ortaya çıkan doğa olayıyla dünya çapında dikkat çekiyor: “Alev Şelalesi”

Bu etkileyici doğa olayı, parkın ünlü şelalelerinden biri olan Horsetail Şelalesi üzerinde gerçekleşiyor.

Normalde sıradan bir kaya şelalesi görünümünde olan Horsetail, yılın belirli günlerinde adeta lav akıyormuş gibi parlak turuncu ve kızıl bir renge bürünüyor.

GÜNEŞ'İN ATEŞİ

Nadir görüntü, yalnızca kış sonu ve ilkbahar başına yakın dönemlerde, hava koşullarının uygun olduğu günlerde ortaya çıkıyor.

Güneş ışınlarının şelalenin yüzeyine yatay bir açıyla vurması, suyun içinden geçen ışığın kırılmasıyla birlikte güçlü bir kızıllık yaratıyor.

“Alev Şelalesi” olayı oldukça kısa sürüyor.

Genellikle sadece birkaç dakika boyunca görülebilen bu doğa olayı, güneşin açısının değişmesiyle birlikte hızla kayboluyor.