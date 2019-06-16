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Yıldırım ve İmamoğlu yayına evlerinde hazırlandı

Binali Yıldırım Tuzla'daki, Ekrem İmamoğlu da Beylikdüzü'ndeki evinde canlı yayın öncesi programa hazırlandı ve aileleriyle vakit geçirdi.

DHA | 16.06.2019 - 20:12..
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenecek tartışma programında bir araya gelecek.

AİLELERİYLE BİRLİKTE OLDULAR

Program öncesi Binali Yıldırım, hafta sonu Tuzla'da bulunan konutunda vakit geçirdi.

Yıldırım'ın ekibi ile programa hazırlık yaptığı öğrenildi. Yıldırım ayrıca babalar günü dolayısıyla pazar günün konutunda ailesi ile bir araya geldi.

Buna karşılık Ekrem İmamoğlu ise cumartesi geç saatlere kadar seçim çalışmalarına devam etti. İmamoğlu bugün ise Beylikdüzü'nde bulunan konutunda ailesi ile dinlenerek geçirdi.

Yıldırım ve İmamoğlu yayına evlerinde hazırlandı

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