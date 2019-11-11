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Yıldırımın düşme zamanını ve yerini önceden bilen yapay zeka

Yıldırımın ne zaman ve nerede düşeceğini, yüzde 80 oranında doğru tahmin eden yeni bir yapay zeka geliştirildi.

Haber Merkezi | 11.11.2019 - 15:13..
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Bilim insanları, her ne kadar depremleri önceden tahmin edebilmek için yeni teknolojiler üzerinde çalışsa da yıldırımlar da zaman zaman yıkıcı ve ölümcül olabiliyor. Bu nedenle yıldırımların nereye ve ne zaman düşeceğini önceden bilmek, birçok kişinin hayatını kurtarabilir.

İsviçre'nin EPFL araştırma enstitüsündeki Elektromanyetik Uyumluluk Laboratuvarı'nda çalışan bir ekip, yıldırım düşmesini önceden tahmin edebilen yeni bir yapay zeka sistemi geliştirdi.

Yıldırımın düşme zamanını ve yerini önceden bilen yapay zeka

10 YIL BOYUNCA VERİ TOPLADI

Yalnızca standart meteoroloji istasyonu verilerinden faydalanan bu yapay zeka, kentsel ve dağlık bölgelerdeki 12 hava istasyonundan; atmosferik basınç, hava sıcaklığı, bağıl nem ve rüzgar hızı.gibi verileri 10 yıl boyunca analiz etti. Sistem, bu analizlerin sonucunda, hangi hava koşullarında yıldırım düşebileceğini hesapladı.

YERİ VE ZAMANI YÜZDE 80 DOĞRU TAHMİN EDİYOR

10 yıl boyunca eğitilen yapay zeka, bir yıldırım düşme yerini ve zamanını yüzde 80 doğrulukla, 10 ile 30 dakika önceden tahmin edebiliyor. Uzmanlar, teknolojiyi geliştirdikçe bu süreyi daha da artırmak için çalışacaklarını açıkladı.

yıldırım

Araştırma ekibinden Amirhossein Mostajabi, ''Mevcut sistemler oldukça yavaş ve karmaşık. Ayrıca bu sistemler, radar ya da uydudan elde edilen oldukça pahalı dış veriye ihtiyaç duyuyor.

Ancak bizim yöntemimiz, sadece herhangi bir hava istasyonundan elde edilen verileri kullanıyor. Bu durum, radar ve uydu iletişim ağlarının kullanılmadığı uzak bölgelere bile hizmet verebileceğimiz anlamına geliyor.'' ifadelerini kullandı.

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Yıldırımın düşme zamanını ve yerini önceden bilen yapay zeka

Yıldırımın düşme zamanını ve yerini önceden bilen yapay zeka

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