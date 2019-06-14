Yıldız Asyalı da halk plajında

Sevilen oyuncu Yıldız Asyalı, Gümüşlük'te bir halk plajında objektiflere poz verdi.

Gittiği halk plajında kusursuz fiziğiyle büyüleyen Asyalı, denizden çıkıp gazetecilere açıklama yaptı.

"ŞARKIM HERKESİN DİLİNDE"

Tatilinin çok güzel geçtiğini söyleyen Asyalı, geçen mayısta çıkardığı ‘Kütür Kütür Aşk’ single’ı için de “Herkesin dilinde” yorumunu yaptı.

Oyuncu Yıldız Asyalı, 2015’te nikah masasına oturduğu Emre Vatansever’den Ocak 2018’de boşanmıştı. Oyuncunun bu evlilikten Ayşe Mira adında bir kızı var.