taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9048
Euro
6.6598
Altın
1353.45
Borsa
90461.85
Gram Altın
256.515

Yıldız Asyalı da halk plajında

Eyvah Kızım Büyüdü ile tanınan Yıldız Asyalı, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.

Haber Merkezi | 14.06.2019 - 12:23..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Sevilen oyuncu Yıldız Asyalı, Gümüşlük'te bir halk plajında objektiflere poz verdi.

Gittiği halk plajında kusursuz fiziğiyle büyüleyen Asyalı, denizden çıkıp gazetecilere açıklama yaptı.

"ŞARKIM HERKESİN DİLİNDE"

Tatilinin çok güzel geçtiğini söyleyen Asyalı, geçen mayısta çıkardığı ‘Kütür Kütür Aşk’ single’ı için de “Herkesin dilinde” yorumunu yaptı.

Oyuncu Yıldız Asyalı, 2015’te nikah masasına oturduğu Emre Vatansever’den Ocak 2018’de boşanmıştı. Oyuncunun bu evlilikten Ayşe Mira adında bir kızı var.

Yıldız Asyalı da halk plajında

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

190
Canlı yayında 'bunak' tartışması

Canlı yayında 'bunak' tartışması

170
Rusya'dan polislerin Türkiye'de tatil yapmasına onay

Rusya'dan polislerin Türkiye'de tatil yapmasına onay

47
Yeni askerlik sisteminde 12 celp dönemi olacak

Yeni askerlik sisteminde 12 celp dönemi olacak

56
Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı

Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı

62
Camilere saldıran terörist suçsuz olduğunu savundu

Camilere saldıran terörist suçsuz olduğunu savundu

47
Van'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları rüşvet aldı

Van'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları rüşvet aldı

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir