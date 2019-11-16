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Yıldız Kenter yoğun bakımda tedavi görüyor

Usta tiyatrocu Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kenter'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi | 16.11.2019 - 13:03..
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Türk tiyatrosunun usta isimlerinden 91 yaşındaki Yıldız Kenter, yaşadığı akciğer rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan usta oyuncunun durumunun kritik olduğu belirtildi.

Yıldız Kenter yoğun bakımda tedavi görüyor

BAKAN ERSOY'DAN ZİYARET

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da apar topar hastaneye kaldırılan Kenter'i ziyarete gitti. Bakan Ersoy, "İstanbul'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum." dedi.

Yıldız Kenter yoğun bakımda tedavi görüyor

Yıldız Kenter yoğun bakımda tedavi görüyor

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