Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı belli oldu

Londra Doğal Tarih Müzesi tarafından bu yıl 55. kez düzenlenen 'Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı' Yarışması'nın kazananları müzenin Hintze Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

'BİR AN'

100 ülkeden yaklaşık 50 bin fotoğrafçının katıldığı bu yılki yarışmanın Baş Ödülü'nü Çinli fotoğrafçı Yongqing Bao ‘Bir An’ isimli çalışmasıyla kazandı.

KAZANAN VE DERECEYE GİRENLER SERGİLENECEK

Yarışmayı kazanan ve dereceye giren fotoğrafların yer alacağı sergisi ise 18 Kasım’da Londra Doğal Tarihi Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Fotoğraflar Londra’da sergilendikten sonra ülkenin diğer bölgelerinde ve yurt dışında sergilenecek.