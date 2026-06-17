Yıllar süren inşaatlara meydan okudu: 120 saatte 26 katlı kule kurdu

Çin’in Hunan eyaletine bağlı Xiangyin bölgesinde, Broad Group Holon şirketi, 14 bin metrekarelik kullanım alanına sahip 26 katlı "Jingdu Holon Binası"nı sadece 5 gün içinde tamamlayarak teslim etti.

Profesyonellerin konaklaması için tasarlanan bu projede, hak sahiplerine ilk iki yıl kira muafiyeti de sağlandı.

LEGO gibi inşa edildi

Bu süper hızlı inşaatın sırrı, şirketin geliştirdiği "Holon" isimli modüler yöntemde gizli.

Geleneksel beton dökme işlemlerini tamamen devre dışı bırakan bu sistemde daireler, şantiyeye gelmeden önce fabrikada 12 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde ve 2,4 metre genişliğinde paslanmaz çelik modüler üniteler halinde üretiliyor.

Fabrikadaki üretim aşamasında elektrik tesisatı, havalandırma kanalları ve temel donanımlar bu modüllerin içine milimetrik olarak yerleştiriliyor. Hazırlanan dev çelik bloklar kamyonlarla şantiyeye taşınıyor ve vinçler yardımıyla tıpkı bir oyun bloğu gibi üst üste dizilerek birbirine vidalanıyor.

Montaj işlemi bittiğinde binanın ana yapısı, merdivenleri ve asansörleri de tamamlanmış oluyor. Geriye sadece ana elektrik ve su bağlantılarını yapmak kalıyor.

1000 yıl dayanabilir ve taşınabilir

Binanın en dikkat çeken özellikleri ise dayanıklılığı ve taşınabilir olması. Şirket, paslanmaz çelik teknolojisi sayesinde binanın 1000 yıldan fazla ömrü olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde 26 katlı bu yapı tamamen sökülüp başka bir şehre taşınabiliyor ve orada yeniden kurulabiliyor.

Gelişmiş ısı yalıtımı ve sesi emen dış duvarlar sayesinde binadaki ısıtma ve soğutma maliyetlerinin yüzde 90'a kadar düşürebiliyor.

Ayrıca dört bölmeli özel pencereler, aşırı sıcak havalarda güneş ısısını dışarıda tutarak iç mekan konforunu artırıyor.

Daha önce Changsha’da 11 katlı bir binayı 28 saat 45 dakikada inşa eden şirket, bu yeni projesiyle modüler inşaat teknolojisinde çıtayı oldukça yukarı taşıdı.