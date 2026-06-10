Yıllardır Android telefonlarda olan özellik, iOS 27 ile iPhone'lara geliyor

Apple, WWDC26 kapsamında yüzlerce yeni özellik ve Apple Intelligence altyapısı barındıran iOS 27 işletim sistemini resmi olarak duyurdu.

Yeni güncelleme ile birlikte iPhone kullanıcılarının uzun süredir şikayetçi olduğu tek bir ses seviyesine bağlı kalma zorunluluğu tamamen ortadan kalkıyor.

ALARMLAR VE BİLDİRİMLER İÇİN AYRI AYRI SES AYARI

iOS 27 sürümü sayesinde artık zil sesleri, alarmlar ile zamanlayıcılar ve sistem bildirimleri için bağımsız ses kontrolleri sağlanabilecek.

Kullanıcılar mesaj uyarıları, klavye tıklamaları ve kamera deklanşörü gibi sistem seslerini genel zil sesinden tamamen bağımsız olarak ayarlayabilecek.

KULLANICILARA DAHA FAZLA KONTROL İMKANI

Yeni sistemde alarmlar için "Zil Sesi Seviyesini Eşleştir" seçeneği kapatıldığında, bu ayar Uyandırma alarmını ve kendi kontrolü olan diğer alarmları etkilemeyecek.

Her bir alarm için özel ses seviyesi henüz belirlenemese de bu genel ayrım kullanıcıların aradığı ses dengesini bulmasını sağlayacak.

Öte yandan Apple'ın iOS 27 ile ekosisteme dahil ettiği bu özellik, tüm Android telefonlarda yıllardır kullanılıyor.