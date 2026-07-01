Yıllardır fark edilmedi: Köyün altından 1.800 yıllık para dolu kavanoz çıktı

Fransa Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü (INRAP) ekipleri, bölgedeki bir mülkte genişletme çalışması öncesi yürüttükleri kazılarda antik bir mahalleyi gün yüzüne çıkardı.

1.500 metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışmalarda, bölgenin tarihinin Kelt yerleşimlerinden Roma kasabasına nasıl dönüştüğüne dair önemli izlere ulaşıldı.

"Ev bankası" görevi görmüş olabilir

Kazının en çarpıcı bulgusu ise zemin altına gömülmüş olan üç büyük seramik kavanoz oldu.

Uzmanlar, toplamda 40.000'i aşabileceği tahmin edilen bu devasa sikke hazinesinin, o dönemde yaşayan insanların paralarını sakladığı bir tür ev bankası işlevi görmüş olabileceğini belirtiyor.

INRAP nümismatisti Vincent Genevieve Live Science'a yaptığı açıklamada, madeni paraların üzerine sonradan eklemeler yapıldığına dair bulguların, bu kavanozların acil bir durumdan ziyade, zaman içinde para yatırılıp çekilen düzenli bir birikim alanı olarak kullanıldığını gösterdiğini ifade etti.

Geçmişin izleri 3D olarak kaydedildi

Senon’un antik geçmişine ışık tutan buluntular arasında kireç zeminli taş evler, hipokaust ısıtma sistemleri ve fırınlar gibi yapılar da yer alıyor.

Araştırmacılar, 3D teknolojisini kullanarak antik mahallenin dijital haritasını çıkardıktan sonra, sikkeleri özenle temizlik ve analiz süreçleri için laboratuvarlara taşıdı. Kazı alanı ise çalışmaların tamamlanmasının ardından mülk sahibine iade edildi.