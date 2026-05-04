Yılmaz ile Paşinyan Erivan’da görüştü: Ani Köprüsü içinortak restorasyon adımı

Erivan’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir temasa sahne oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakan Nikol Paşinyan’ın görüşmesi, somut iş birliği adımlarıyla dikkat çekti.

İKİLİ İLİŞKİLER MASAYA YATIRILDI

Görüşmede taraflar, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldı. Ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı gibi alanlarda iş birliğini geliştirecek başlıklar değerlendirildi.

ANİ KÖPRÜSÜ İÇİN ORTAK İMZA

Toplantının en dikkat çeken sonucu ise Ani Köprüsü’nün restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının imzalanması oldu. Anlaşma, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Serdar Kılıç ile Ermenistan tarafının temsilcisi Ruben Rubinyan tarafından hayata geçirildi.

“SOMUT VE SEMBOLİK ADIM” VURGUSU

Yılmaz, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ani Köprüsü’nün ortak restorasyonunun hem sembolik hem de somut bir iş birliği örneği olduğunu belirtti. Bu tür adımların kalıcı barış ve güven ortamına katkı sunacağı ifade edildi.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE YAPICI İLERLEME

Taraflar, normalleşme sürecinde atılan karşılıklı adımların somut sonuçlar üretmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Görüşmede, Güney Kafkasya’da istikrarın güçlendirilmesi ve ekonomik iş birliğinin artırılması hedefi öne çıktı.

BÖLGESEL BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Yılmaz, Türkiye’nin bölgesel barış, diyalog ve istikrar temelinde hareket ettiğini vurgulayarak, halklar arası temasların artırılmasına yönelik kararlılığın sürdüğünü ifade etti.

ZİRVE DİPLOMASİSİ DEVAM EDİYOR

Erivan’daki zirve kapsamında liderler arasındaki temasların sürmesi beklenirken, Türkiye-Ermenistan hattında atılan bu adımın sürecin geleceği açısından önemli bir eşik oluşturduğu değerlendiriliyor.