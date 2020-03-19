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YKS geç başvuruları 20 Mart'a kadar uzatıldı

ÖSYM, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı başvuruları için karar aldı.

AA | 19.03.2020 - 18:00..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvurularının süresi uzatıldı.

BAŞVURULAR, 20 MART'A KADAR YAPILABİLECEK

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18-19 Mart olarak açıklanan 2020-YKS geç başvuru günleri, koronavirüs dolayısıyla 20 Mart saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Mart mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri sisteminden "https://ais.osym.gov.tr" 20 Mart saat 23.59'a kadar geç başvurularını yapabilecek.

YKS geç başvuruları 20 Mart'a kadar uzatıldı

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