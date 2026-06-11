YKS ve LGS sınavından önce dikkat edilecek 15 madde

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) sayılı günler kaldı.



Üniversite ve lise sınavlarına girecek öğrenciler için heyecan dorukta.

Biz de üniversite ve lise adaylarına sınav öncesi uzmanların açıklamalarından yola çıkarak bazı genel tavsiyelerde bulunmak istedik.

Şunu unutmamak gerekiyor ki sınava girerken duyulan heyecan çok normal, herkes bu heyecanı duyuyor ve bu heyecan sorulara daha çok odaklanmaya yarayacak.

Sınav sırasında durup nefes almak, çok önemli.

SINAVDAN ERKEN ÇIKMAYIN, SORULARI OKUYUN

Sınavda yalnızca bilgi değil, muhakeme becerisi de belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle adayların sınavı erken terk etmemeleri, tam emin olmadıkları sorularda dahi şıkları eleyerek doğru cevaba ulaşabileceklerini unutmamaları gerekiyor. Bu aşamada, üzerinde düşünerek sağlamasını yaptıkları cevapları işaretleme fırsatını kaçırmamaları büyük önem taşıyor.

1. KAYGIYI YOK ETMEYE DEĞİL, YÖNETMEYE ODAKLANIN

Kaygı sınav öncesinde doğal bir durum. Belirli düzeyde kaygı performansı artırabilir. Önemli olan kaygıyı yönetilebilir seviyede tutmak.

2. SON GÜNLERDE YENİ KONU ÇALIŞMAYIN

Yeni bilgiler öğrenmek yerine mevcut konuları tekrar edin. Bilgileri pekiştirmeye ağırlık verin.

3. GÜNLÜK DÜZENİNİZİ KORUYUN

Çalışma ve dinlenme saatlerini planlayın. Uzun ve kesintisiz çalışma yerine verimli çalışma seansları uygulayın.

4. UYKU DÜZENİNİZİ BOZMAYIN

Yeterli ve kaliteli uyku sınav başarısını doğrudan etkiliyor. Geç saatlere kadar çalışmaktan kaçının.

5. NEFES EGZERSİZLERİNDEN YARARLANIN

Kaygı yükseldiğinde diyafram nefesi uygulayın. Sınav salonuna girerken birkaç derin nefes almak sakinleşmeye yardımcı olabilir.

6. OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİ KOVUN

“Başaramazsam her şey biter" yerine daha gerçekçi düşünmeye çalışın. Sınavın hayatın tek belirleyicisi olmadığını hatırlayın.

7. SINAV SIRASINDA PANİK YAPMAYIN

İlk dakikalarda sakinleşmeye odaklanın. Takıldığınız soruları geçip diğer sorulara yönelin.

8. AİLELER BASKI YERİNE DESTEK VERMELİ

Başarı zorunluluğu hissettiren söylemlerden kaçınılmalı. Öğrencinin çabası takdir edilmeli.

9. BESLENME DÜZENİNİZİ DEĞİŞTİRMEYİN

Sınav öncesi günlerde alışılmış beslenme düzeni korunmalı. Daha önce tüketilmeyen yiyecekler tercih edilmemeli.

10. DIŞARIDA YENEN YEMEKLERE DİKKAT EDİN

Güvenilir olmayan yerlerden yemek tüketmeyin. Besin zehirlenmesi riskine karşı tedbirli olun.

11. YETERLİ SU TÜKETİN

Sınavdan önceki gün bol su için. Sınav sabahı aşırı sıvı tüketiminden kaçının.

12. KAHVALTIYI ATLAMAYIN

Tam buğday ekmeği, çavdar, yulaf gibi kompleks karbonhidratlar tercih edin. Yumurta ve peynir gibi protein kaynaklarına yer verin.

13. AKŞAM YEMEĞİNİ HAFİF TUTUN

Çok geç saatte yemek yemeyin. Aşırı yağlı, kızartılmış ve tuzlu yiyeceklerden uzak durun. Sınav öncesi akşam hafif ve dengeli bir öğün tüketin.

14. KIYAFET SEÇİMİNE DİKKAT

İçinde rahat ettiğiniz kıyafetinizi giyin. Üşüme riskine karşı yanınıza bir hırka vs. almayı ihmal etmeyin. Kolye, küpe, hızma, bileklik ve saat gibi takılarla sınav salonuna girmeyin.

15. EVRAKLARINIZI KONTROL EDEREK EVDEN ÇIKIN

Evinizden çıkmadan önce kimliğiniz ve sınav giriş belgeniz yanınızda mı kontrol edin, evraklarınızı yanınıza aldığınızdan emin olarak yola çıkın.