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YÖK: 23 Mart'ta uzaktan eğitim başlayacak

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelere verilen üç haftalık ara boyunca uzaktan eğitim uygulanacağını açıkladı.

AA | 18.03.2020 - 10:01..
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YÖK: 23 Mart'ta uzaktan eğitim başlayacak

Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında okullarda eğitime ara verildi.

Tedbirler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın ardından Yükseköğretim Kurulu da (YÖK) uzaktan eğitim kararı aldı.

YÖK üniversitelere verilen üç haftalık arada öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması ve akademik takvimin sekteye uğramaması için 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitim uygulanacağını duyurdu.

23 MART'TAN İTİBAREN UZAKTAN EĞİTİM

Konuyla ilgili açıklamalarda bulununan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç"23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak." dedi.

ALT YAPISI OLMAYAN ÜNİVERSİTELERE DESTEK

Saraç, "Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir." diye konuştu.

YÖK: 23 Mart'ta uzaktan eğitim başlayacak

VİZELERİN İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILMASI KONUSU

Üniversitelerde vizelerin internet üzerinden yapılmasına ilişkin Yekta Saraç, "Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

YÖK: 23 Mart'ta uzaktan eğitim başlayacak

CEP TELEFONUNDAN EĞİTİM

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, alınan tedbirleri şu şekilde değerlendirmişti:

"123 üniversitemizin bünyesinde Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi (UZEM) bulunuyor. Bu üniversitelerin derslerinin yüzde 30’a kadar olan kısmı uzaktan veriliyor. Öğrencilerimizin yüzde 90’ından fazlası akıllı telefon ve internet erişimine sahip. Bilgisayar ya da tabletleri yoksa cep telefonlarından da eğitimi alabilirler."

YÖK: 23 Mart'ta uzaktan eğitim başlayacak İZLE


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