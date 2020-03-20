YÖK Başkanı'ndan öğrencilere: Evde kalın

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrencilere çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Saraç, "Sevgili öğrencilerimiz, geleceğimizin teminatı olan sizlerin ve kıymetli ailelerinizin telaşa kapılmamalarını ve ilgili bütün devlet yetkililerimizin tavsiyelerine uymalarını öneriyoruz." dedi.

EVDE KAL, UZAKTAN EĞİTİM AL

Saraç, koronavirüs nedeniyle bir süre ara verilen yükseköğretime 23 Mart Pazartesi günü dijital imkanlar ve uzaktan öğretimle devam edileceğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

OKUMA TAVSİYELERİ

"Geleceğimizin teminatı olan sizlerin ve kıymetli ailelerinizin telaşa kapılmamalarını ve ilgili bütün devlet yetkililerimizin tavsiyelerine uymalarınızı öneriyoruz. Hepinizin mümkün olduğunca evde kalarak bu süreci toplu ortamlardan uzak, sağlıklı bir şekilde geçirmenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Bu müddet içinde evinizde Yahya Kemal'i, Kemal Tahir'i, Tolstoy'u, Mehmet Akif’i veya sohbetiyle kendinizi mutlu hissettiğiniz herhangi bir romancıyı, şairi misafir etmenizi, onların kitapları ile içinde bulunduğunuz odanızı, evinizi sınırsız genişliğe çevirmenizi de ihmal etmeyin.





VİRÜSÜ BAHARDA YENECEĞİZ

Bu salgın hastalığı ülkece en az zararla, devlet-millet bütünlüğü ve dayanışma içerisinde başarıyla atlatacağımıza olan inancımız tam. Kışın çıkan bu virüsü bahar aylarında inşallah hep birlikte yeneceğiz. Bahar ayları bir muştudur, tabiatın yeniden canlanmasıdır, kendisini yenilemesidir. Bu topraklar geçmişte de pek çok devirde ne sıkıntılar, işgaller, yangınlar, depremler, zorluklar gördü ama her zaman eskisinden daha güçlü bir şekilde bu millet başını göklere doğru uzattı. Bu sefer de inşallah böyle olacak. Bu milletin istikbali sizsiniz. Sizler bu ülkenin alternatifi olmayan değerlerisiniz. Bunu biliyoruz ve sizler için çalışıyoruz. Bu hususta bütün üniversitelerimizin değerli rektörlerinin de aynı fikirde olduğunu düşünüyorum."

YÖK Başkanı Saraç'ın çağrısına bazı rektörler de "Evde Kal Uzaktan Eğitim Al" etiketi ile destek verdi.