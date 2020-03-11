YÖK, bazı rektörleri korona gündemiyle toplantıya çağırdı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında, bazı üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katılacağı "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı yapılacak.

Toplantı bugün saat 18.00'de YÖK'te gerçekleştirilecek.

ALINACAK ÖNLEMLER GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda, koronavirüse yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler ele alınacak.

UZMAN AKADEMİSYERLER KATILACAK

Öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörlerinin katılacağı toplantıya, ayrıca alanında uzman olan sınırlı sayıda akademisyen de davet edildi.

ÇEŞİTLİ KONULAR YER ALACAK

Toplantıda ele alınacak konular arasında, yurt dışı ziyaret öyküsü bulunan ve planlayan akademisyenlerin durumu, akademik amaçlı gerçekleştirilen kongre, panel, toplantı gibi seyahat programları, üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin durumu, değişim programları kapsamında yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve bu program sonrasında ülkeye dönenlerin intibakları yer alıyor.

Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın da katılması bekleniyor.