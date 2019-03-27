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Yola fırlayan küçük çocuğa otobüs çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde oynarken yola fırlayan küçük çocuğa, otobüs çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

İHA | 27.03.2019 - 16:15..
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Edinilen bilgiye göre kaza ,Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Dışarıda oyun oynayan 9 yaşındaki Ahmet E. aniden yola fırlayınca, Necati K’nin kullandığı 16 M 006 plakalı halk otobüsü çarptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çarpmanın etkisiyle kanlar içerisinde kalan çocuğun yardımına, otobüs şoförü ve çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ahmet E’ye ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Yola fırlayan küçük çocuğa otobüs çarptı

Yola fırlayan küçük çocuğa otobüs çarptı

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