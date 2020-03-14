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Yolcu otobüsü kazasında çarpıcı detay: Polis engelledi

Aksaray-Adana Karayolu'nda yolcu otobüsü tıra çarpıp, şarampole düştü. Feci kazada 44 kişi yaralanırken, otobüsün polis tarafından durdurulduğu, yolcuların indirildiği ortaya çıktı.

DHA | 14.03.2020 - 16:08..
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Aksaray-Adana Karayolu'nun 17'nci kilometresinde Mehmet İsbir idaresindeki Adıyaman Gülaras firmasına ait İstanbul'dan Adana'ya giden 02 BK 056 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen Cavit Kızıykaya idaresindeki 01 ADF 774 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, karşı şeride geçerek şarampole düştü. Kazada, 42 yolcu ile 2 de otobüs şoförü ve muavini olmak üzere 44 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü kazasında çarpıcı detay: Polis engelledi

OTOGARDA YAKALANDI

Feci kaza sonrası inanılmaz bir detay çıktı.

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndan yolcularını alan otobüsün, otogar çıkışında trafik polisleri tarafından durdurulduğu ve kontrol edilen lastiklerin yolculuğa uygun olmadığı öğrenildi.

Yolcu otobüsü kazasında çarpıcı detay: Polis engelledi

POLİS YOLCULARI İNDİRDİ, ŞOFÖR GİZLİ GİZLİ BİNDİRDİ

Bunun üzerine yolcular, polisler tarafından indirildi ve bir servise bindirildi. Otogar içine tekrar giren otobüs, bir süre sonra tekrar kapıdan boş olarak çıktı. Otobüs, servise bindirilen ve otogar çıkışındaki köprü altında indirilen yolcuları yeniden alarak yoluna devam etti. Lastikleri değiştirmek yerine aynı lastiklerle yola çıkan sürücü İsbir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası da kaza yaptığı öğrenildi.

Yolcu otobüsü kazasında çarpıcı detay: Polis engelledi

"EĞER YOLCU ALDIKLARINI GÖRÜYORSAK POLİSE HABER VERİYORUZ"

Otogar çıkış bölgesinde görevli özel güvenlik görevlisi, "Bu köprü altından otobüsler durarak, 1 ya da 2 yolcu alıyorlar. Eğer fazla yolcu alındığını görürsek, durumu polise bildiriyoruz." bilgisini verdi.

Yolcu otobüsü kazasında çarpıcı detay: Polis engelledi

Yolcu otobüsü kazasında çarpıcı detay: Polis engelledi

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